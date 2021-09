Schöner Schaum : Einen Espresso mit wenig Crema, bitte!

Eigentlich steht in unserer Küche alles, was man braucht, um einen hervorragenden Espresso zu machen. Die Siebträgermaschine ist top, die Mühle mahlt professionell, und die Bohnen kommen von den besten Röstereien Frankfurts, die auch deutschlandweit bekannt sind. Dank eingespielter Rezeptur schmeckt der tägliche Espresso meist hervorragend. Doch Nerds geben sich nie zufrieden und suchen das Perfekte. Wie könnte also der Espresso noch besser gelingen?

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge





Das letzte i-Tüpfelchen im täglichen Zubereitungsprozess könnte dieser besondere Siebträger sein, den manche Cafés benutzen und der häufig auf Werbebildern für Espresso zu sehen ist. Er sorgt dafür, dass sich unterhalb des Siebes der Espresso in abwechselnd hellen und dunklen braunen Streifen allmählich breitmacht, in der Mitte sammelt, um von der Schwerkraft als Rinnsal nach unten gezogen zu werden. Der Espresso macht somit keinen Umweg über einen oder zwei Ausläufe, um in der Tasse zu landen. Also haben wir so einen bodenlosen Siebträger ausprobiert.