Die Weltmeere sind eine der wichtigsten Kohlendioxid-Senken des Planeten. Etwa 30 bis 40 Prozent des vom Menschen emittierten CO2 binden die Ozeane. Mit einer Entwicklung von Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) im amerikanischen Cambridge könnte es nun möglich sein, über ebenjene Meere große Mengen an Kohlenstoffdioxid kostengünstig auch wieder aus der Atmosphäre zu entfernen.

Maschinen, die jährlich Tausende Tonnen CO2 aus der Luft entfernen (Direct Air Capture), um es als Chemierohstoff zu verwerten oder in tiefe geologische Schichten zu pressen und es so als Klimagas unschädlich zu machen (Carbon Capture and Storage), gibt es bereits. Angesichts von fast 40 Milliarden Tonnen, die jährlich menschengemacht in die Luft gepustet werden, ist das nicht viel, aber ein Anfang. Doch die derzeit noch sehr hohen Kosten von 800 bis 1000 Dollar je Tonne CO2 mindern die Chancen, dass diese Verfahren nennenswert zur Verlangsamung des Klimawandels beitragen.

Für gerade mal 56 Dollar

Die MIT-Forscher sagen nun, dass sie die Tonne CO2 mit ihrer Technik für gerade mal 56 Dollar gewinnen könnten. Das liegt daran, dass sie das Klimagas eben nicht aus der Luft, in der es gerade mal 0,04 Prozent ausmacht, sondern aus Meerwasser eliminieren, das eine 100 Mal höhere CO2-Konzentration aufweist. Energetisch ist das weit weniger aufwendig.

Das Verfahren der Amerikaner arbeitet mit einem Zwei-Kammern-System, aber ohne Membranen, was den Prozess vereinfachen soll. In der ersten Kammer wird, ansonsten ähnlich wie in einem Elektrolyseur, Strom in das eingeströmte Meerwasser geleitet. Die Elektronen zersetzen die Bikarbonate, in die ein Teil des Kohlendioxids verwandelt wird, wenn es im Meerwasser gebunden wird. Sie werden in CO2 zurückverwandelt, das in Bläschen an die Oberfläche sprudelt. Dort wird es aufgefangen und kann als Rohstoff weiterverwertet oder dauerhaft eingelagert werden.

Es wird basischer

In der zweiten Kammer wird, ebenfalls mit elektrischer Energie, der pH-Wert des Wassers verändert, es wird basischer. Derart behandelt, fließt es zurück ins Meer, wo es wieder CO2 aufnehmen kann. Was die Wissenschaftler als Reinjektion bezeichnen, ist ein kritischer Moment. Sie verweisen darauf, dass es lokal zu alkalischen Konzen­trationsspitzen kommen könnte, die marine Ökosysteme möglicherweise nicht ohne Probleme wegstecken. Sie schlagen daher zweierlei vor: das Meerwasser aus der zweiten Kammer in größerer Entfernung zur Anlage zurückzuleiten und sich diesen Effekt ihres Verfahrens für ein anderes Umweltproblem zunutze zu machen, nämlich die Versauerung immer größerer Meeresgebiete.

Die Klimagasfänger sollen auf schwimmenden Plattformen oder Schiffen installiert werden, möglichst in der Nähe von Offshore-Windparks, die grünen Strom ohne Umwege liefern können. Zudem böte sich eine Kombination mit Infrastruktur an, die ohnehin Meerwasser verarbeitet, wie etwa Entsalzungsanlagen.