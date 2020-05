Chinesische Kochmesser im Test : So schneiden Millionen Chinesen gut ab

In der chinesischen Küche geht es nicht immer vielfältig zu. Viele Köche hantieren dort meist nur mit einem einzigen Messer. Egal, ob ein Edelkoch im Restaurant oder eine Chinesin zu Hause: Das Messer sieht meistens gleich aus, es ähnelt dem deutschen Fleischerbeil, ist aber keines. Es ist ein chinesisches Kochmesser. Im besten Fall kann man es als Hackmesser bezeichnen. Charakteristisch sind das breite Klingenblatt mit der geraden Schneide und der runde Griff aus Holz.

Die Idee, ein schneidendes Universalinstrument in der Küche zu benutzen, hatten nicht nur die Chinesen. Das europäische Kochmesser eignet sich für viele Tätigkeiten, das japanische Santoku hat ebenfalls einen universalistischen Anspruch. Dieses ist längst in europäischen Küchen angekommen. Weil es dem klassischen Kochmesser ähnelt, hat man sich schnell an den Umgang mit dem Santoku gewöhnt. Das chinesische Kochmesser bedarf einiger Übung und anderer Handgriffe, vermutlich ist es deswegen noch nicht so populär in Deutschland.

Das ist schade, denn es bietet einige Vorteile. Wir haben uns vier Modelle angeschaut. Die Chai Daos von Güde und von Wüsthof für 150 und 100 Euro sind beides europäisierte Varianten des chinesischen Kochmessers. Die zwei günstigen Modelle kommen aus Taiwan und Japan für 35 und 55 Euro, sie sind in ihrer Form und Aufmachung als Originale zu betrachten. Beide Messer importiert Stahlwaren Haller direkt aus dem Fernen Osten, sie sind im Fachhandel erhältlich. Auf der Verpackung des Taiwan-Imports sind ausschließlich chinesische Schriftzeichen zu finden.

Alle vier getesteten Exemplare sind chinesische Kochmesser, sehen jedoch recht unterschiedlich aus. Die Entwürfe der deutschen Hersteller weichen von der puristischen Originalform etwas ab. Möglicherweise um die Kunden nicht zu erschrecken. Schließlich findet ein vermeintliches Hackebeil in der Küche selten Verwendung und weckt unschöne

Assoziationen. Güde und Wüsthof bezeichnen ihre Modelle wohl daher als „Chai Dao“ und grenzen sie dadurch bewusst ab von ihren „chinesischen Kochmessern“, die beide Hersteller ebenfalls im Angebot haben. Korrekt ist die Unterscheidung nicht. Denn in China ist das Chai Dao – der Ausdruck müsste übrigens ins Deutsche korrekt mit „Cai Dao“ transkripiert werden und bedeutet „Gemüsemesser“ – das einfache Messer mit der Beilform. Das Chai Dao von Wüsthof ist am meisten europäisiert und entfernt sich am weitesten vom Original. Sein Klingenblatt ist mit einer Breite von 57 Millimetern drei Zentimeter schmaler als das Testmesser aus Japan. Auch ist es zwei Zentimeter kürzer. Legt man das Chai Dao von Wüsthof neben ein klassisches Kochmesser aus der gleichen Classic-Serie, ist es von dessen Form nicht so weit entfernt. Ebenso wenig asiatisch ist der Kullenschliff, der verhindern soll, dass Gurkenscheiben und Ähnliches an der Klinge kleben bleiben. Allerdings bietet Wüsthof sein Chai Dao auch mit glattem Klingenblatt an.