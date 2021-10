Weinkeller des Château Figeac : Die Beeren sind los

Die Weintrauben wandern gerade in den Keller. In Europa läuft die Ernte auf Hochtouren, Winzer in südlichen Gefilden sind fast fertig damit. Nun beginnt der zweite Teil der jährlichen Arbeit. Dabei gilt es, nach der Ernte die Qualität zu halten. Aus schlechten Trauben lässt sich nach wie vor kein guter Wein machen. Auch auf Château Figeac im Anbaugebiet von Saint-Émilion – einer Appellation des „rechten Ufers“ in der Gegend rund um Bordeaux – kennt man seit Jahrzehnten diesen Grundsatz.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Die klimatischen Bedingungen sind im Bordelais bestens. Château Figeac profitiert zudem von den wärmespeichernden Kiesböden der drei kleinen Hügel, auf denen Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot wachsen. Mit diesem Terroir, der Tradition und der Erfahrung liefert Château Figeac seit mehr als einem halben Jahrhundert Weine der Oberklasse. Die Premiers Grands Crus Classés sind die begehrtesten und teuersten Weine der Welt.