Campingkocher in Dauertest : Ein Jahr lang Feuer und Flamme

Der Soto Stormbreaker ist ein hochwertiger Multifuel-Kocher für Gas und Benzin. Er hat zudem ein besonderes Feature an Bord und musste sich im einjährigen Dauertest bewähren.

Vor allem abseits touristischer Pfade trifft man auf Reisende mit Benzin- und Multifuel-Kochern. Akustisch erinnert manch ein altbewährter Brenner an einen startenden Jet. Kenner können die teils aufdringliche Geräuschkulisse ungesehen konkreten Herstellern zuordnen, Ignoranten wecken mit dem fauchenden Feuerwerk auf dem Campingplatz die Nachbarschaft. Den bei unsauberer Verbrennung entstehenden Stichflammen sind schon Zelte und Gesichtsbehaarungen zum Opfer gefallen. Und spätestens wenn die feinen Düsen aufgrund einer diffusen Gemengelage aus mangelhafter Wartung, unsachgemäßer Handhabung und mieser Brennstoffqualität verstopfen, übertönen Flüche das erlöschende Inferno.

Auf der Habenseite stehen die weltweit unproblematische Brennstoffbeschaffung und die mechanischen Nehmerqualitäten der kompakten Kraftwerke – zur Not fressen diese Teufel auch Diesel, Petroleum oder Kerosin.

Neben Fingerspitzengefühl und einem gesunden Maß an Improvisationstalent verlangen die meisten Benzinkocher vor allem nach einem streng choreographierten Vorheizvorgang. Dabei wird zunächst mit einer Handpumpe Druck im Inneren der Brennstoffflasche aufgebaut, das Ventil anschließend kurz geöffnet, um einen kleinen Schluck des noch flüssigen Brennstoffs auf ein watteartiges Pad zu entlassen. Es folgt die kontrollierte Zündung bei geschlossener Benzinzufuhr. In der hoch lodernden Flamme wird die in einer Schleife über den Brenner geführte Kraftstoffleitung erhitzt, wodurch der Brennstoff seinen Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig ändert. Mit dem Erlöschen der Vorheizflamme kann die Benzinleitung final geöffnet werden. Im Idealfall ist die Flamme blau und brennt gleichmäßig.

Überzeugt im Dauereinsatz

Aufgrund der jahrelangen Verinnerlichung dieses Prozederes erscheint das Soto-Versprechen weit hergeholt: Ein Brenner, der im Benzinbetrieb nicht aufwendig vorgeheizt werden muss? Das kann kaum wahr sein. Doch der Stormbreaker lässt schnell alle Skepsis verpuffen. In den ersten zwei Wochen des Ausprobierens ist sofort Dauereinsatz angesagt. Morgens Kaffee oder Tee, mittags Mokka und abends eine Mahlzeit für drei Personen. Der Soto liefert klaglos – allerdings im erfahrungsgemäß unproblematischen Gasbetrieb. Er überzeugt von vornherein mit top Verarbeitungsqualität und gutem Handling. Die faltbaren Füße rasten sauber ein, die Auflage ist auch für große Töpfe geeignet, der metallummantelte Schlauch flexibel, und die Schnellkupplung funktioniert hervorragend.

Dazu bringt der Brenner gerade mal 226 Gramm auf die Waage – das ganze Set mit Pumpe, Hitzereflektor und Service-Kit wiegt im Beutel 540 Gramm – und ist ausgepackt eine Augenweide. Doch der Gas-Adapter, der praktischerweise auch als Kartuschen-Dreibein fungiert, ist wählerisch. Mit Schraubkartuschen lässt er sich verbinden. Auf die, vor allem in Südeuropa verbreiteten, blauen Bajonett-Kartuschen passt der Anschluss nicht.

Der Kocher im Benzinbetrieb

Dann halt eben Benzin. Natürlich nicht das gereinigte Gesöff aus dem Outdoor-Handel, sondern den Fusel von der Tankstelle, denn nur damit kann die ganze Flexibilität eines solchen Kochers ausgeschöpft werden. Die 0,7-Liter-Brennstoffflasche gehört mit zum Lieferumfang, was angesichts des Preises von fast 250 Euro auch angemessen ist, und lässt sich schnell bis zur Linie befüllen. Die Düse muss beim Wechsel zwischen Gas- und Benzinbetrieb nicht gewechselt werden, entsprechend zügig ist der Kocher zusammengebaut. Rund 70 Pumphübe später schaut ein kleiner Zeiger mit roter Markierung hervor – der Druckindikator erteilt damit die Freigabe zur Zündung. Dafür wird der griffige Regler aus der Stopp-Stellung herausgezogen und auf „Start“ gedreht.

Das Gemisch entweicht und wird händisch entzündet. Keine Verpuffungen, keine Stichflamme, kein Ruß und auch kein feiner Benzinregen – der Kocher hält sein Versprechen und nimmt ohne die üblichen Sperenzchen leise den Betrieb auf. Zunächst noch mit gelblicher, auf Betriebstemperatur bald mit blauer Flamme. Laut des japanischen Herstellers bringt der Stormbreaker fast 3500 Watt. Nach etwa 30 Sekunden kann dann auf „Run“ gewechselt werden. Mit „Air“ wird am Schluss der Restdruck abgelassen, bevor der Kocher in umgekehrter Reihenfolge und nahezu ohne Benzingeklecker auseinandergebaut wird.

Nach rund einem Jahr hat der Soto etwas Patina bekommen, funktioniert aber noch zuverlässig wie am ersten Tag. Der Brennerkopf soll als Windschutz dienen, was nur bedingt funktioniert, weshalb wir für stürmische Einsätze zusätzlich in ein faltbares Pendant investiert haben. Seinem Namen wird der Kocher damit nicht vollends gerecht, übertrifft aber ansonsten die Erwartungen.