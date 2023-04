Für die einen ist es ein unverzichtbares Ritual, für die anderen ein kaum zu vermeidendes Übel. Es geht um den Abwasch des Geschirrs nach einem unterhaltsamen Essen mit Freunden. Zu Hause übernimmt den meist die Spülmaschine. Beim Camping oder auf dem Boot sah das bislang jedoch anders aus. Töpfe und Teller in der eigenen Kombüse zu reinigen scheitert nur bei sehr großen Luxuslinern nicht am Raumangebot.



Nun gibt es Bob. Erdacht vom französischen Unternehmen Daan Tech, erweist sich der gallische Teufelskerl als emsiger Helfer, der den Abwasch vor dem Wohnmobil oder auf der Yacht in wenigen Minuten leise und effizient erledigt. Knapp 370 Euro kostet er, wir haben ihn auf den ersten Reisemobiltouren des Jahres ausprobiert.



Der Minispüler ist handlich, wiegt 11,2 Kilogramm und misst 49 × 34 × 49 Zentimeter. Damit passt er zwar nicht in die Standardschränke des Küchenunterbaus, könnte aber etwa in der Heckgarage auf seinen Einsatz warten. Besondere Anschlüsse sind dafür nicht notwendig. Mit einer Leistungsaufnahme von 1000 Watt verträgt er sich gut mit den üblichen elektrischen Absicherungen auf dem Campingplatz, und dank seines internen Vier-Liter-Wassertanks ist Bob auch ohne die ebenfalls mögliche fest installierte Zuleitung betriebsbereit. Das Abwasser kann mit einem mitgelieferten Schlauch entweder direkt in einen Siphonanschluss oder in einen Eimer geleitet werden.









Ausgezeichnete Spülleistung

Vorsicht ist jedoch bei der Abwärme geboten. Bis zu 60 Grad heiß ist der Wasserdampf, der nach dem Spülvorgang beim Trocknungszyklus entweicht. Wer den Helfer also innen oder im Heckstauraum in Betrieb nimmt, sollte darauf achten, dass die Belüftung und vor allem der Abstand zu darüberliegenden Einbauten ausreichend ist. Besser aufgehoben ist er allerdings im Außenbereich. Und er bringt Farbe ins Spiel. Das Gehäuse gibt es in Schwarz oder Weiß, die Tür in zwölf verschiedenen kräftigen oder sanft pastellfarbenen Tönen. Als Spülmittel bietet Daan Tech Reinigungskassetten zu je zehn Euro für 30 Spülgänge an, die in einem Fach an der Vorderseite eingeklickt werden. Spülmaschinen-Tabs lassen sich ebenfalls verwenden.

Bob spült ausgezeichnet. Rasch ist das Gerät über das 2,4 Zoll große Display konfiguriert, dann arbeitet es leise, schnell und wirksam. Es kann sogar per WLAN mit einem Kundenkonto bei Daan Tech verbunden werden, dann laufen Updates automatisch, und Reinigungskassetten lassen sich online bestellen. Mit Glas- und Tellerhaltern sowie Besteckkörben wird der Geschirrkasten wunschgemäß bestückt, dann passen vier Gedecke mit bis zu 23 Zentimeter messenden Tellern hinein, außerdem vier Gläser und das entsprechende Besteck.

Programm wählen, Tür schließen und starten, dann legt der kleine Franzose mit etwa 43 Dezibel los und nimmt sich je nach Programm zwischen 15 und 180 Minuten Zeit für den Spülgang. Fünf Stufen gibt es, für Gläser reicht eine Viertelstunde, beim Expresslauf, der fürs Frühstücksgeschirr genügt, vergehen 20 Minuten, beim Standardprogramm 50. Hartnäckige Verschmutzung verschwindet nach 120 Minuten auf Intensiv-Stufe, die Eco-Einstellung spart Strom, dauert aber drei Stunden. Nach dem Programmende öffnet die Tür automatisch. Einziger Kritikpunkt: Mit dem Trocknen nimmt es Bob nicht so genau. Wer Teller und Gläser wirklich trocken zurück in den Schrank stellen will, muss zum Geschirrtuch greifen.

Der Minispüler aus Frankreich verbraucht ziemlich wenig Wasser und Strom, gefordert sind 1,9 bis 3,9 Liter und 0,23 bis 0,48 kWh. Damit findet er unsere Sympathie.