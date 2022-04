Neue Navitimer : Breitling hebt ab

Mit dieser Uhr können Sie rechnen. Lange bevor Elektronikspezialisten wie Casio Digitaluhren mit eingebautem Taschenrechner auf den Markt brachten, ersann Willy Breitling eine Armbanduhr mit integriertem Rechenschieber. Die Frühgeborenen unter uns erinnern sich noch an diese Rechenhilfe, mit der sich mühelos ein Dreisatz lösen lässt, sofern man mal das Prinzip verstanden hat. Allerdings haben die meisten Rechenschieber mehr oder weniger die Form eines Lineals. Das ist wenig kompatibel mit der Form einer Uhr.

Also brachte Willy Breitling den Rechenschieber in Kreisform, mit zwei festen Skalen am Rande des Zifferblatts und einer beweglichen auf dem Rehaut. So bezeichnet der Uhrmacher den Ring ums Zifferblatt, der nach außen höher wird wie eine Tribüne im Fußballstadion. Dieser Rehaut ist verbunden mit dem Glasrand. Dreht man denselben, lassen sich einfache Multiplikationen, Divisionen und Dreisätze lösen. In der Fliegerei ist das etwa die Berechnung von Durchschnittsgeschwindigkeit oder voraussichtlichem Kraftstoffverbrauch für eine Flugstrecke. Im Jahr 1952 erschien dies für Piloten ein pragmatisches Hilfsmittel für die Navigation in der Luft, weshalb der Chronograph später Navigation-Timer oder kurz Navitimer genannt wurde, mit Betonung auf dem a. Denn mit der Navy, also der Marine, hat diese Uhr eher weniger zu tun. Sondern eben mit der Luftfahrt. Weshalb die amerikanische Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), der größte Pilotenclub der Welt, diesen Chronographen zu ihrem offiziellen Zeitmesser ernannte und Breitling in den 1970er-Jahren eine Version baute, an der das AOPA-Logo anstelle des traditionellen Breitling-Flügels unter der Zwölf prangte.

Der Mythos darf trotz sanfter Überarbeitung nicht leiden

Das tut es nun wieder, und zwar dauerhaft. So entschied Breitling-Chef Georges Kern, während seine Mannschaft die Navitimer fit für ihren 70. Geburtstag machte. Dieses Jubiläum erschien Kern als idealer Zeitpunkt für die Runderneuerung dieser Uhr, die im Grunde eine komplette Modellreihe ist. Tatsächlich ist die Navitimer die letzte Breitling-Linie, die Kern und sein Team überarbeiten, gut fünf Jahre nach ihrer Amtsübernahme. Aber eine solche Uhr müssen Designer bei der Modernisierung mit Samthandschuhen anfassen, damit Mythos und Strahlkraft nicht leiden. Schließlich ist die Bezeichnung Ikone für die Breitling Navitimer nicht zu hoch gegriffen. Der Wiedererkennungswert ist enorm und liegt auf dem Niveau beispielsweise einer Rolex Submariner, einer Patek Philippe Nautilus oder einer Audemars Piguet Royal Oak. Da ist äußerste Sorgfalt gefragt, weil es hier auch ums Geld geht. „Die Navitimer ist kommerziell wie geschichtlich für uns von enormer Bedeutung und ist gemeinsam mit der Chronomat unser wichtigstes Produkt“, sagt Georges Kern.

Der verkleidete sich zur offiziellen Vorstellung übrigens als Flugkapitän. Schließlich erfolgte die Präsentation auf einem Flug von Zürich nach Genf. Wir hatten schon deutlich vor dem Start die Gelegenheit, in Anwesenheit von Käpt’n Kern die neue Navitimer-Kollektion in Augenschein zu nehmen. Man muss die Designer loben. Sie haben die angesprochenen Samthandschuhe angelassen. Auf den ersten Blick ist neue Navitimer ganz die alte, obwohl das Gehäuse nach Aussage des Chefs komplett neu konstruiert wurde. Die Neukonstruktion änderte allerdings nichts an der für eine Sportuhr niedrigen Wasserdichtheit. Mehr als 3 bar Druckfestigkeit sind nicht drin, was in erster Linie der Abdichtung der Drehlünette – also dem Rechenschieber – geschuldet ist.

Gehäuse aus Edelstahl oder Gold

Angeboten wird die Navitimer in den Größen 41, 43 und 46 Millimeter, wobei uns die Proportionen der mittleren Größe am besten gefallen haben. Erstaunlicherweise lag aber selbst der 46-Millimeter-Bolide bequem an unserem nicht besonders kräftigen Handgelenk. Als Gehäusematerialien stehen Edelstahl und Gold oder ein Mix aus beidem zur Wahl. Die Bänder sind aus Alligatorleder gefertigt oder aus dem Gehäusematerial. Die Stahl- und Gold-Gliederbänder sind mit Faltschließen ausgestattet und erweisen sich als geschmeidig. In der Zifferblattgestaltung hat Breitling tief in den Farbtopf gegriffen. Schließlich sind Piloten und solche, die es gerne wären, längst nicht mehr die alleinige Kundschaft für den Zeitmesser, der einst der Inbegriff der Fliegeruhr war. Deshalb sind neben klassischem Schwarz-Weiß beispielsweise ein Mint-Ton, Kupfer oder Eisblau erhältlich. Wenn hippe Boys and Girls heute auf die Piste gehen, meinen sie nicht zwangsläufig eine Startbahn.

Am Antrieb hingegen hat sich wenig getan. Das hauseigene Chronographenkaliber B01 tut brav seinen Dienst. Die günstigeren Varianten mit ETA-7750 entfallen jedoch ersatzlos. Der Einstieg beginnt mit 8300 Euro für die kleinste Navitimer in Stahl mit Lederband. Für den großen Goldchronographen mit Goldband werden 37.500 Euro fällig. Manufakturwerke werden von Breitling erwartet, konstatiert Kern, der keine Angst hat, dass ihm die gestiegenen Preise das Geschäft kaputtmachen, im Gegenteil: „Wir sehen, dass die Leute zunehmend teurere Produkte bei uns kaufen. Das erleben wir seit der Lancierung der neuen Chronomat und Super-Chronomat, die Super-AVI nicht zu vergessen. Das sind alles Produkte, die je nach Ausführung zwischen 8000 und 20.000 Dollar liegen. Diese Produkte sind ausverkauft.“ Warum sollte er dann Billigeres anbieten? Kein Zweifel, der Mann kann rechnen.