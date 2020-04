Bonanzarad wird 50 : Wenn Easy Rider in die Pedale steigt

Was den mobilen Hippie-Faktor angeht, rollt das Bonanzarad ziemlich weit an der Spitze. Unter den nichtmotorisierten einspurigen Verkehrsmitteln dürfte es in dieser Kategorie sogar der Champion sein. Dazu passt der Name, der für die von der gleichnamigen Vorabendserie geschulten deutschen Ohren nach amerikanischem Westen klingt, irgendwie nach der heißen Sonne Kaliforniens.

Tatsächlich liegen die Wurzeln dieses eigenwilligen Fahrradtyps, der vor 50 Jahren nach Deutschland kam, in der Mobilitätskultur der Vereinigten Staaten von Amerika. Der so uramerikanisch klingende Name jedoch ist eine Erfindung aus Frankfurt am Main. Unter diesem Namen bringt das Versandhaus Neckermann 1970 einen High-Riser auf den Markt. Der Rest ist Cruisen mit Dreigangschaltung und Trommelbremse. Die ganze Geschichte erzählen Jörg Maltzan (Text), Alex Ziegler (Herausgeber und Grafik) sowie Martin Langhorst (Fotos) in ihrer „Bonanzarad-Bibel“, die dieser Tage für 30 Euro in den dann hoffentlich geöffneten Buchhandel kommen soll. Das Buch kombiniert auf 176 Seiten Kulturgeschichte, Praxistipps und Porträts, darunter Sammler, Restaurierer, Liebhaber, Tourenfahrer sowie – ja, das gibt es – einen Weltmeister. Dass die Illustration mit 205 Bildern umfangreich und starkfarbig ausfällt, ist bei diesem Thema Pflicht.

Und wo beginnt nun die Geschichte des Bonanzarads? Die Spuren führen ein Jahrzehnt zurück in die Vereinigten Staaten. Dort entwickelt sich in der regen Szene der „Custom Bikes“ zunächst der High-Riser mit gewaltig in die Höhe ragenden Lenkern und Motorradsitzbänken statt Sätteln. Stilistisch orientieren sich Eigenbauten mit kleinem Vorderrad und größerem Hinterrad am Chopper-Motorrad. Auch die für Sprintrennen aufgebauten Dragster geben der Entwicklung Impulse.

Bald greifen etablierte Hersteller die skurrile Form auf und bringen sie als etwas zahmere Serienräder auf den Markt. Huffman lanciert das von Peter Mole entworfene „Huffy Penguin“ im Januar 1963 vermutlich als ersten in Serie gebauten High-Riser. Der große Fahrradhersteller Schwinn bringt das von Albert John Fritz designte „Stingray“ bereits im Mai desselben Jahres heraus. Für den Markennamen hat sich Fritz vermutlich von der Corvette C2 aus dem Vorjahr inspirieren lassen, der nur minimal anders geschriebenen „Sting Ray“.

Es dauert nur wenige Jahre, bis die Begeisterung für die neuen Freizeiträder über den Ozean auf die Britischen Inseln schwappt. Dort trifft der Trend auf eine noch höchst lebendige Industrie mit großen Marken, von denen inzwischen viele untergegangen sind. Zu einem der beliebten Modelle wird der Chopper von Raleigh. Während der Name auf die individualisierten amerikanischen Motorräder verweist, nimmt sich die zeitgenössische Werbung die klassischen britischen Sportwagen als Vorbild: „The next best thing to a sports car“ wirbt Raleigh für seine mit der Fünfgangschaltung Twinshift 5 von Sturmey Archer ausgerüsteten High-Riser. Geschaltet wird mit gleich zwei Hebeln in Leichtbau-Optik auf dem Oberrohr, sie haben massive Knäufe.

Auch in Deutschland sind die markanten Freizeiträder seit Mitte der sechziger Jahre zu sehen, allerdings zunächst kaum auf der Straße, sondern vor allem auf Messeständen. Entscheidend ist hier das Engagement des Herstellers Kynast aus Quakenbrück, der 1964 seinen ersten High-Riser zeigt. In anderen europäischen Ländern wird der Traum vom Easy Rider, der kräftig in die Pedale treten muss, zum Beispiel von Puch in Österreich geträumt. Und in Belgien setzt das Superia von Rand Akzente.

Der eigentliche Bonanzarad-Boom, so schreibt Jörg Maltzahn, setzt schließlich vor 50 Jahren ein, als Neckermann diesen „Straßenkreuzer unter den Sporträdern“ in seinen Katalog für das Jahr 1970 aufnimmt. Deutlich prosaischer lesen sich die technischen Details beim Hersteller Kynast, der die Zweiräder für das Versandunternehmen fertigt. Dort spricht man von einem „Geländerad mit imitierter Motorradgabel und neuer Schaltkonsole“. Der Schaltknauf, welcher in der Kulisse vor und zurück geschoben wird, steuert eine grundsolide Torpedo-Dreigang-Nabenschaltung von Fichtel & Sachs an. Verzögert wird vorn mit einer Trommelbremse. Und an der Rückenlehne aus dünnem Stahlrohr (Sissybar) lassen sich bestens Wimpel oder ein künstlicher Fuchsschwanz befestigen. Schon zur großen FaZweiradmesse IFMA im Herbst 1970 sind Räder im Bonanza-Stil bei vielen deutschen Herstellern zu finden.

Doch bei aller Begeisterung für den Lifestyle-Faktor: Wie sieht es mit der Fahrqualität aus? Bonanzarad-Fan Maltzhan zieht eine ernüchternde Bilanz: „Seine Fahrdynamik ist durch kleine Räder und eine hecklastige Gewichtsverteilung eine Katastrophe.“ Den großen Auftritt lässt sich der High-Riser dennoch nicht nehmen. Sei es als Show auf Rädern, besonders vor der Eisdiele, als hippes urbanes Accessoire oder als Fortbewegungsmittel der Wahl für den automobilen Youngtimer-Fan auf einem Klassiker-Treffen.