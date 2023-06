Aktualisiert am

BMW will die Elektromobilität voranbringen. Nicht nur auf dem Land, auch zu Wasser. Ein erster Entwurf fliegt schon. Weitere werden von der Tyde-Werft gebaut.

Gestelzt: The Icon kreuzt die Heckwelle des Fotoboots, der 13-Meter-Rumpf rauscht darüber hinweg. Dessen Form ist den foilenden Segelmaschinen aus dem America’s Cup nachempfunden. Bild: Hersteller

Eine gläserne Raumkapsel begibt sich auf den Weg in die Schwerelosigkeit. Hebel nach vorn, eine kurze Phase intensiver Beschleunigung, gefolgt von einem sanften Abheben, schon fliegt unter uns die Materie hindurch. Mysteriöse Klanggebilde aus der Tiefe des Raumes umspielen die Szenerie. Noch nie hat sich Bootfahren so sehr nach Hollywood angefühlt, Abteilung Science-Fiction.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Zeit für ein paar Kurven. Erst mal vorsichtig, wer weiß, was passiert. Zaghaft nach Backbord, dann schon etwas forscher zur Gegenseite. Das Steuerrad, direkt übersetzt, übermittelt die Impulse elektronisch in die Tiefen des Systems. Kontrolliert legt sich die Glaskapsel auf die Seite, folgt weiten Bögen, zieht mit ihren schmalen Finnen einen weißen Strich hinter sich her, ohne auch nur eine Andeutung von Heckwelle zu verursachen. Die Materie, die wir gerade überfliegen und dabei mit drei scharfen Finnen schneiden, ist das Wasser der Côte d’Azur.