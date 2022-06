Das Uhrenjahr 2022 : Eine neue Zeitrechnung

Für Sonnenstunden: Das an die Speedmaster angelehnte neue Modell von Swatch gibt es für 250 Euro und in zehn verschiedenen Farben. Bild: Hersteller

Das waren noch Zeiten. Der Uhrenfachmann besuchte die beiden großen Fachmessen am Jahresanfang in der Schweiz, dann wusste man, was übers Jahr so kommt. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die größte dieser Messen, die Baselworld, hat sich durch anhaltendes Missmanagement inzwischen selbst abgeschafft. Die Genfer Messe, die nun Watches and Wonders heißt, gibt es nach wie vor, und sie hat einige prominente Zugänge zu verzeichnen. Die komplette Uhrenwelt bildet das aber nicht annähernd ab.

Viele Uhrenmarken, allen voran Audemars Piguet und Richard Mille, verzichten ganz auf Messeauftritte, weil sie nicht in die eigene Marketingstrategie passen. Andere verzichten schlicht aus wirtschaftlichen Gründen. Dafür erlebt man gefühlt jede Woche eine Neuheitenpräsentation – meist virtuell, manchmal in Präsenz. In den vergangenen Tagen ist es damit ruhiger geworden. Eine gute Zeit, um einen ersten großen Überblick über das Uhrenjahr 2022 zu geben.

Dieses Jahr verspricht bunt zu werden. Statt in unsicheren Zeiten aufwendige Technik zu entwickeln, spendieren die Hersteller ihren Uhren vielerorts einfach farbige Bänder, Zifferblätter oder Gehäuse. Letzteres kann technisch durchaus anspruchsvoll sein, wenn Keramik für das Gehäusemittelteil verwendet wird. IWC Schaffhausen hat schon mehrere Jahrzehnte Erfahrungen mit Keramik. Bisher handelte es sich meist um schwarzes Zirkoniumoxid, nun präsentieren die Deutschschweizer ihren Fliegerchronographen in Weiß, Tannengrün und Beige mit den schönen Modellnamen Lake Tahoe, Woodland und Mojave Desert, die für jeweils 11.200 Euro zu haben sind.

Mehr als das Doppelte, 23.800 Euro, verlangt Hublot für seinen Chronographen Big Bang Integral Blue Indigo. Dafür verfügt diese Uhr auch noch über ein zum Gehäuse passendes Gliederarmband aus blauer Keramik. Bei Rado gibt es das ebenfalls, allerdings in Olivgrün und deutlich günstiger. Die Retro-Taucheruhr Captain Cook Hightech-Ceramic ist für 3450 Euro wohlfeil. Wem auch das noch zu teuer ist, geht zur Konzernschwester Swatch. Dort hat man der Keramik Kunststoff beigemischt und sich beim Design an der Omega Speedmaster Professional angelehnt. Das darf Swatch, schließlich gehört auch Omega zur großen Konzernfamilie. Die Moonswatch gibt es in zehn Varianten für jeweils 250 Euro. Allerdings braucht der Interessent Geduld. Die erste Charge wurde den Händlern buchstäblich aus den Händen gerissen, Swatch produziert gerade nach.

Direkt lieferbar ist die neue Aikon #tide von Maurice Lacroix für 690 Euro. Dessen Gehäuse ist in vielen Bonbonfarben erhältlich und besteht aus einer Mischung aus Fiberglas, Farbpigmenten und recyceltem Plastikmüll aus unseren Weltmeeren. Ganz neu ist das Upcycling-Thema nicht. Auch die dänische Designermarke Skagen baut Quarzuhren aus granuliertem Plastikmüll, prominente Marken wie Breitling und Oris bieten seit Längerem Armbänder aus weggeworfenen und wiederaufgearbeiteten Fischernetzen an. Bänder aus ehemaligen PET-Flaschen hat auch Panerai im Programm. Aber nicht nur. So legen die Schweizer mit italienischen Wurzeln Wert auf die Feststellung, dass sie in ihren sogenannten E-Steel-Modellen auch aufgearbeiteten Stahl verwenden und mehr als die Hälfte der Uhr aus Recyclingmaterial besteht. Die Submersible Quarantaquattro E-Steel zeigt, dass Müllvermeidung auch ganz attraktiv sein kann. Aber nicht billig. 10.800 Euro sind für die Taucheruhr anzulegen, deren Zifferblatt und Lünette bezeichnenderweise in Smaragdgrün gehalten sind.

Rolex bevorzugt Tannengrün, nicht nur als Unternehmensfarbe, sondern auch auf der Lünette ihrer neuen GMT Master II, die als erste Rolex die Krone links trägt. Kein Problem, dann dreht man das Gehäuse einfach um 180 Grad, bedruckt noch einen neuen Datumsring, und fertig ist das Modell. Das nennen wir mal eine nachhaltige Entwicklung.