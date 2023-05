Aktualisiert am

Der amerikanische Hersteller Xero bringt die ersten Barfuß-Wanderschuhe auf den Markt. Wie fühlt sich das an? Bericht über eine ganz spezielle Gangart.

So gut wie nichts: Barfußschuhe in Damenfarbe Bild: Hersteller

Es gab eine Vorwarnung. Der Wechsel auf Fußbekleidung, die dem Barfußgefühl nahekomme, verlange nach Eingewöhnung, hieß es auf der Gebrauchsanweisung im Schuhkarton. Es könne sein, dass Muskeln benutzt würden, die nicht darauf vorbereitet seien. Oh ja!

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor“ Folgen Ich folge

Unsere erste Wanderung, es war mehr ein Feldweg-Spaziergang, führte über rund 10 Kilometer. Das, was am nächsten Morgen zu spüren war, fühlte sich an wie die Folge von 25 Kilometern Gebirge. Ein muskulärer Kater vom Allerfeinsten.

Die amerikanische Marke Xero, 2009 in Colorado gegründet, zählt zu den Anbietern, die sich auf Barfußschuhe spezialisiert haben. Laufen, Lifestyle, Fitness deckt das Unternehmen ab, es gibt Sandalen ebenso wie Wasser- und Winterschuhe und nun mit dem Modell Scrambler Mid auch einen Wanderschuh. 180 Euro lautet der Listenpreis für das in unterschiedlichen Farben für Frauen und Männer verfügbare Produkt.