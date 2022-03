Bahninfrastruktur in der Eifel : Flut von Arbeit

Die Hochwasser­katastrophe hat der Bahn­infrastruktur in der Eifel schwer zugesetzt. Mit Hochdruck wird an vielen Stellen daran gearbeitet, die Schäden zu beseitigen.

Auw an der Kyll ist ein stilles Dorf. Es duckt sich im engen Tal, eingezwängt von schroffen Eifelbergen. Ganz unten neben dem Flüsschen Kyll der kleine Bahnhof. Zwei Gleise, zwei Außenbahnsteige, ein Pendler-Parkplatz, das von privater Hand liebevoll restaurierte Empfangsgebäude im dunklen Eifler Rotsandstein, das lange außer Dienst ist. Anfang Februar gab es dort den buchstäblich großen Bahnhof. Ein gutes halbes Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen der Republik trafen sich Politik-Prominenz und Bahn-Management per Sonderzug zur Wiedereröffnung des südlichsten Abschnitts der Eifelbahn Köln–Trier.

Die Bahnsteige und Gleise, der Parkplatz, das halbe Dorf: Alles war am 15. Juli 2021 in einer den Talgrund und Häuser füllenden braunen Brühe verschwunden. Die zum reißenden Strom angeschwollene Kyll hatte nach Dauerregen hier wie anderswo ziemlich alles zerstört, was sich den Wassermassen entgegenstellte. Auch die sonst eher idyllischen Gewässer Ahr, Rur, Urft und Erft hatten außer Häusern, Brücken und Straßen auch die Bahnstrecken schwer in Mitleidenschaft gezogen.