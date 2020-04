Aktualisiert am

So was von leicht

Wasserdichter Sportdress : So was von leicht

So groß wie eine Packung Taschentücher – mehr Platz brauchen Jacke und Hose von Montane jeweils nicht. Entwickelt wurden sie fürs Trailrunning, wo jedes Gramm zählt. Doch die Federgewichte sind noch deutlich vielseitiger.

Seitdem alle drinbleiben sollen, sind so viele draußen wie nie. In Feld und Forst wird Fitness getrieben wie verrückt. Allem Anschein nach sind mittlerweile auch die aktiv, die das zuletzt getan haben, als man noch von Trimm dich sprach und eine Bänderdehnung in der Turnhose als Sportverletzung betrachtete.

Aber Bewegung tut gut, besonders in den Zeiten der Bewegungseinschränkung. In diesem Zusammenhang sind wir jetzt auf bemerkenswert innovative Sportkleidung der britischen Marke Montane gestoßen. Es handelt sich um einen Pullover und eine zugehörige Überziehhose namens Podium. Der Brite spricht von Pull On und Pant. Egal, wie man es nennt, der Preis beträgt 130 Euro für das Oberteil und 95 Euro für die Hose.

Das Material, aus dem die beiden Unisex-Teile bestehen, ist dünn. Hauchdünn und halbtransparent. Zusammengeknüllt und im jeweils mitgelieferten Aufbewahrungsbeutel verstaut, nehmen Jacke und Hose jeweils nicht mehr Platz weg als zwei Packungen Papiertaschentücher – und wiegen auch nicht mehr. Man kann sie als Reserve-Wetterschutz überallhin mitnehmen, rasch auspacken und überziehen, wenn kühler Wind oder Regen aufkommen.

Entwickelt wurde das Podium-Set in erster Linie fürs Trailrunning, bei dem jedes Gramm zählt. Unserer Einschätzung nach lässt es sich für diverse Arten von Ausdauersport nutzen. Auch fürs Wandern und – zumindest das Oberteil – fürs Radfahren mit Mountainbike, Renn- oder Tourenrad scheint es geeignet.

Für Podium Pull On und Podium Pant verwendet Montane einen Stoff mit der Bezeichnung Aqua Pro Lite, der den Angaben zufolge aus zweieinhalb Lagen PU-Material mit mikroversiegelten Nähten besteht. Die Kleidungsstücke sind hautnah geschnitten, kohlegrau, dehnbar und laut Hersteller reißfest, atmungsaktiv, wind- sowie wasserdicht mit einer Wassersäule von 15 000 Millimeter. Leichter Regen hat ihnen beim Ausprobieren nichts anhaben können. Um sie etwas mehr herauszufordern, haben wir einen Tauchtest im Wassereimer veranstaltet, dem sie ein paar Minuten lang standhielten. Auch zehn Minuten volles Rohr aus dem Gartenschlauch steckten die Podium-Teile weg. Ihre Außenseite saugt sich nicht voll und trocknet im Nu.

Die Ausstattung fällt konzeptgemäß minimalistisch aus. Einige wenige reflektierende Logos, elastischer Saum hier wie dort, im Fall des Pullovers teilelastische, vorgeformte Ärmelbündchen sowie eine sich eng anschmiegende Kapuze mit Mini-Schirmchen – das ist schon alles. Taschen gibt es nicht. Die Jacke muss umständlich über den Kopf gezogen werden, weil der Frontreißverschluss mit innenliegender Windblende nur über die halbe Länge reicht. Das An- und Ausziehen der Hose erleichtern Reißverschlüsse, die von unten aus bis knapp zum Knie reichen. Dem Tragekomfort dienlich sind vorgeformte Kniepartien sowie ein Zwickel, also ein keilförmig eingearbeitetes Stück Stoff im Schritt. Ein so leichtes, sehr gut funktionierendes Material wie dieses Aqua Pro Lite haben wir noch nicht kennengelernt. Es hat aber auch einen stolzen Preis.