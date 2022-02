Ausblick Fahrradjahr 2022 : Schub und Schotter

Aktualisiert am

Rauhe sanft: Die Federgabel ist am Gravelbike noch exotisch, wird aber wie hier am Canyon Grizl immer beliebter. Bild: Hersteller

Ein Blick auf die beiden hinter uns liegenden Fahrradjahre offenbart vor allem eines: Ambivalenz. Fahrräder sind gefragt. Von einem regelrechten Boom ist die Rede, der vor allem im ersten Corona-Jahr jedoch dazu führte, dass die Nachfrage das Angebot teils deutlich überstieg. Doch die Branche ist nicht ausschließlich in Feierlaune. Die Probleme, die dem ganz großen Absatzerfolg einen erheblichen Dämpfer verpasst haben, sind nicht aus der Welt, sondern werfen ihre langen Schatten schon jetzt auf 2022. Schwierige Verhältnisse in den globalen Lieferketten, Produktionsausfälle und Ressourcenknappheit sorgen für Unsicherheit und steigende Preise.

Die bekommt perspektivisch die konsumwillige Kundschaft zu spüren und muss eventuell – dem ungebrochenen Kaufinteresse zum Trotz – auch noch ungewisse Wartezeiten aufs Traumbike einplanen. Lieferengpässe sind hoffentlich ein temporäres Ärgernis – dass die Preise bei entspannter Marktlage wieder sinken, darf allerdings aufrichtig bezweifelt werden. All diese Faktoren bremsen den ausgeprägten Innovationsdrang der Branche. Das Aufgebot an wegweisenden Neuheiten für dieses Jahr hält sich somit in überschaubaren Bahnen.