Lufthansa holt A380 zurück : Aus dem Tiefschlaf gerissen

Gefeiert, beerdigt, und jetzt das: Mindestens drei Airbus A380 will Lufthansa in den kommenden Monaten wiederbeleben und in München stationieren. Davor gibt es einiges zu tun.

Es klemmt in der Lufthansa. Sich in Sitze verkriechende Stewardessen sind Alltag geworden, sie zerren und drücken am Gestühl, auf dass es sich in die vom Fluggast gewünschte Position bequeme. Elektrik und Mechanik streiken allzu oft, die Reparatur stockt, keine Ersatzteile. Man kennt das auch aus der Autobranche und vom Heizungsbauer, ein schwacher Trost. Das Malheur mit den Stühlen ist eines der sichtbarsten in der für die Airlines zu schnell aus dem Corona-Schlaf erwachenden Branche.

Spricht Carsten Spohr von einer weitgehenden Normalisierung nach üblen Monaten, so beschönigt der an sich zu selbstkritischen Tönen fähige Vorstandschef die Lage ein wenig, jedenfalls so, wie sie sich noch immer der Kundschaft darstellt. Es kommt regelmäßig zu Verspätungen, weil Personal fehlt, die Organisation hakt, sich vielleicht auch weniger Hundertprozentigkeit einschleicht. Zweieinhalb Stunden zu spät aus Lissabon? Passiert. Kurzfristiger Komplettausfall der Tochter Eurowings aus den Malediven? Da muss der Urlauber durch. Fracht und Koffer ein- oder ausladen? Das kann dauern. Fehlende Meilengutschrift? Pech gehabt, das Beschwerdemanagement auf Tauchstation.