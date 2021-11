Edle Aufschnittmaschinen : Die lange Ära Berkel

Am Ende ist die Berkel eine Maschine, die Schinken schneidet. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Bentley ist ein Auto, das die Insassen von A nach B bringt, und eine Harley eine motorisierte Sitzgelegenheit auf zwei Rädern. Das kann man so sehen. Aber wir sehen es nicht so. Es geht bei solchen Produkten um Lebensgefühl, Erotik, Schönheit, Wertigkeit und natürlich auch um Luxus. Wer die Faszination für Aufschnittmaschinen von Berkel verstehen und bewerten will, muss sie anfassen und nutzen. Die meisten Menschen werden dann immer wieder am Rad drehen. Wenn man wie ein Drehorgelspieler fortwährend die Kurbel in der Hand hält, um den kompletten Mechanismus der Ma­schine in Bewegung zu halten, springt der Funke schnell über.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Genauso schnell kann er wieder erlöschen, wenn der Blick auf das Preisschild fällt. 9450 Euro kostet die Maschine, so wie sie vor uns in der Palatina Werkstatt steht. Jörg Beyer hat im pfälzischen Großkarlbach alle Berkel-Modelle in ei­nem Schauraum stehen, dort kann man sie begutachten und mit getrocknetem Ti­roler Speck oder Dry-Aged-Schinken aus Italien ausprobieren. Wir haben an die B114 Hand angelegt, es ist das Flaggschiff der Volano-Reihe. Mit den B2, B3 und Tribute geht es auch ein paar Nummern kleiner, aber im Preis immer noch in die Tausende.