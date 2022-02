Gehbericht Schneeschuhe : Schlauchboots für Schneewanderer

Neben Abfahrt und Langlauf etabliert sich unter Wintersportfans gerade das Schneeschuhgehen als weitere Fortbewegungsart. Wer nicht die ganze Zeit mit den Riesenlatschen unterwegs sein, sondern nur zwischendurch beim Wandern mal querfeldein durch Tiefschnee gehen will, könnte an Produkten wie den Above von ABS Gefallen finden. Solche Schneeschuhe sind aufblasbar und passen ausgepumpt in einen Rucksack für Tagestouren. Auch wiegen die Above nur etwa ein Kilogramm. Wir haben ein Paar eingepackt und mit ihm Runden im Neuschnee gedreht.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Die Schneeschuhe von ABS sehen aus wie ein Schlauchboot für den Fuß. Der mit Luft zu füllende Rumpf aus festem Cordura-Gewebe vergrößert die Trittfläche und soll während des Gehens auf Tiefschnee verhindern, dass man einsinkt. Will man sie unterwegs startklar machen, muss man nur eine Pause von etwa fünf Minuten einlegen, um sie aufzublasen. Eine kleine Pumpe ist im Lieferumfang dabei, ansonsten funktioniert auch eine handelsübliche Fahrradpumpe.

Nun steigt man ein, indem vorne die Kappe des Schuhs unter einen Riemen gesteckt und hinten einer auf die Höhe der Ferse hochgezogen wird. Beide Riemen müssen festgezogen werden, was selbst mit Handschuhen recht gut funktioniert. Schon kann’s losgehen. Nach wenigen Metern zeigt sich, dass der hintere Riemen nach unten rutscht, wenn der Schuh keine etwas nach hinten herausstehende Sohle hat, die ihn auf dem Weg nach unten aufhält. An unseren Snowboardschuhen hielt der Riemen kaum, an den halbhohen Wanderschuhen schon. Nach einigen Minuten mussten wir kurz nachjustieren. Danach hielten die Above recht zuverlässig während unserer Wanderung durch den Schnee. An das Laufgefühl muss man sich erst gewöhnen, weil das Schlauchboot rund um die Füße immer etwas nachgibt.

So stampften wir durch eine hügelige Waldlandschaft, hinauf und hinab, die Above hochhebend und senkend. Im Vergleich zu anderen Schneeschuhen schlurft man mit diesen nicht durch den Schnee. Die Above haften komplett an den Sohlen, der hintere Teil an der Ferse bewegt sich bei jedem Schritt mit nach oben. Das ist auf der Ebene vertretbar. Doch wenn es berghoch geht, läuft es sich mit normalen Schneeschuhen besser, auch weil man hinten einen Bügel ausklappen kann, um eine kleine Treppenstufe zu bauen, auf die man beim Senken der Ferse tritt. Zudem halten nur jeweils zwei Krallen den Spaziergänger auf dem Schnee fest. Weil die vordere Kralle tiefe Zacken hat, was eigentlich gut ist, sammelt sie aber mit der Zeit Schnee unter sich, der sich festtritt, sodass die Zacken nicht mehr vollständig greifen.

Aufblasbare Schneeschuhe sind eine nette Idee für all jene, die während ihrer Wanderung eine Abkürzung durch den Tiefschnee nehmen wollen und dafür die Gehhilfen im Rucksack verstauen können. Aber für den Preis von 220 Euro bekommt man schon Produkte für Profis, etwa von Tubbs, die ambitionierte Schneeschuhgänger an den Füßen haben.