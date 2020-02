Skitour mit Snowboard : Auf die harte Tour

Die Oberschenkel sind leer. Der Tag neigt sich zögerlich dem Ende zu, das schmale Stück vor uns jedoch nicht. Es wird steil. Richtig steil. Zu unseren Füßen liegt eine Rinne, eine knapp fünf Meter breite Schneise, deren linker und rechter Rand von Felsen markiert wird. Auch an kurze Schwünge ist mit dem Snowboard hier nicht zu denken. „Am besten rutschst du die ersten Meter auf der Kante“, sagte der Mann mit blauer Jacke, gelber Hose und schwarzen Skiern an den Füßen. Auf der Kante rutschen? Das machen nur Anfänger! Nun ja. Nach wenigen Sekunden und Blicken weicht der Stolz der Furcht. Jenseits der schwarzen Pisten nimmt man solche Ratschläge schnell und gerne an. Ehre und Eleganz haben wir an diesem Tag längst hinter uns gelassen.

Der Skifahrer in Blau-Gelb ist momentan der Einzige, der einen guten Tipp geben kann, wir sind in der Frühe zu zweit zu dieser Tour aufgebrochen. Aber er ist auch genau der Richtige. Hubert Strolz ist ein paar Schwünge von hier entfernt aufgewachsen und kennt die Gegend wie kein Zweiter. Der Österreicher wurde 1988 in Calgary Olympiasieger in der Kombination. Mit seinen 57 Jahren fährt er im Winter immer noch nahezu jeden Tag Ski, lehrt Anfängern die richtige Technik auf der Piste und Fortgeschrittenen jenseits davon. Er ist diese Stelle schon häufig mit anderen Skifahrern – und Snowboardern – abgefahren. Zur Not könnte er vermutlich den anderen auch auf den Rücken binden, um huckepack mit ihm abzufahren. Solange seine Skier nur irgendwie kanten können, kommt er mit seiner Erfahrung und Technik sicher ins Tal. Die braucht es hier oben, wenige Schwünge unterhalb des 2315 Meter hohen Mohnensattels.

Fünf Stunden vorher: Der Olympiasieger und der Hobby-Boarder sitzen entspannt im Wartherhorn-Express, einem von 15 Liften im Skigebiet Warth-Schröcken, und bereiten sich auf die Pfarrer-Müller-Tour vor. Die Strecke durch den Tiefschnee heißt so, weil sich im Jahr 1894 der Geistliche Johann Müller als Erster mit Brettern an den Füßen von Warth zum Nachbarort Lech auf den Weg machte. Dass ihm das gelang, lag an seinem Enthusiasmus fürs Skifahren und dem Glück, nicht von einer Lawine überrollt worden zu sein. So gingen etwa zwei Jahre später innerhalb von zwei Wochen 50 Lawinen auf den Weg von Warth nach Lech nieder, wie das „Vorarlberger Volksblatt“ berichtete. Auch wenn mehr als 120 Jahre später das Skigebiet mit moderner Technik ausgestattet, jede Piste perfekt präpariert ist, die Wintersportler bequem im Lift nach oben schweben und Rettungshubschrauber jederzeit einsatzbereit sind, ist die Lawinengefahr jenseits der Piste nicht viel geringer als Ende des 19. Jahrhunderts. „Haben Sie heute nach dem Lawinenbericht geschaut?“ Das ist eine der ersten Fragen an Hubert Strolz, während wir uns langsam dem Ausgangspunkt unserer Tour nähern. Zwischen den Gipfeln des Karhorns und des Warther Horns hat sich jede Menge Schnee angesammelt. Es waren zu viele Meldungen über Lawinentote, nicht zuletzt in Lech und Sankt Anton, die beide nicht weit entfernt liegen, so dass die Sorge von Anfang an mitfährt.