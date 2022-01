Audi baut „Charging Hub“ : Laden in der Lounge

Wer Elektroauto fährt, braucht Geduld, spätestens an der Ladesäule. Die Warterei könnte aber erträglicher werden. In Nürnberg erprobt Audi eine erste eigene Ladestation. Mit Conciergeservice, Snacks und Hotelambiente.

Bislang kommen nur Tesla-Fahrer in den Genuss eigener Ladestationen für ihre Elektroautos. Doch das soll sich mittel- bis langfristig ändern. Porsche denkt laut über eigene Stationen nach, und Audi hat Weihnachten in Nürnberg an der Messe seinen ersten „Audi Charging Hub“ eröffnet. Noch ist es ein Pilotprojekt, doch im Erfolgsfall soll das Konzept auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. Wobei es in Nürnberg nicht einfach nur ums Laden geht. Das Drumherum soll den Weg in die Zukunft zeigen.

Wer sich dem Gebäude nähert, denkt zunächst nicht, dass er auf eine Stromtankstelle mit sechs Ladepunkten à 320 kW Leistung zufährt. Vielmehr sieht alles nach einer kleinen Audi-Niederlassung aus. Ist es irgendwie auch, nur dass nicht nur Audi-Fahrer willkommen sind, sondern alle Elektroautofahrer. Allerdings gibt es für Audi-Eigner eine separate, 200 Quadratmeter große Lounge. Außerdem können sie Ladezeiten reservieren, bis 30 Minuten vorher. Audi plant mit Zeitfenstern von 45 Minuten, was allerdings nicht bedeutet, dass der Ladevorgang nach dieser Zeit abbricht. Wer sein Auto angeschlossen hat, bekommt einen Code, mit dem er rund um die Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten hat. Im Bereich für alle, der vielleicht 50 Quadratmeter groß ist, stehen Automaten mit kalten und heißen Getränken, Snacks können auch gezogen werden. Täglich von 10 bis 19 Uhr ist zudem ein Concierge zugegen, außer dienstags. Toiletten fehlen nicht.

Das Laden soll zum Erlebnis werden

Viel Mühe hat sich Audi aber vor allem bei der Gestaltung des Bereichs gegeben, der den eigenen Kunden vorbehalten ist und den sie über Eingabe eines Codes erreichen. Man fühlt sich wie in einem Hotel der gehobenen Sorte, alles ist licht und hell, es stehen Sofas, Sessel und Tischchen zur Verfügung. Platz zum Arbeiten gibt es, W-Lan freilich auch. An großen Bildschirmen kann man nicht nur verfolgen, wie der Strom ins angeschlossene Auto fließt. Audi will seine Kunden auch gleich in Versuchung führen und sie ihren nächsten Wagen konfigurieren lassen. Und im Sommer soll das Warten auf der großen Terrasse leichterfallen. Der Charging Hub liegt direkt an der B 8 an einer Einfallstraße zur Innenstadt und grenzt an einen großen Park. Wer spazierengehen will anstatt zu warten, hat dazu die Möglichkeit. Kleine Elektroroller können auch gemietet werden.

Ohnehin will Audi das Laden zum Erlebnis machen. Mit dem Pilotprojekt soll Verschiedenes getestet werden, nicht nur das Prozedere um den Strom. Das erklärte Ziel ist es, die Zeit, die das Laden nun mal dauert, sinnvoller zu nutzen. Die Marketingabteilung kann sich da vieles vorstellen: Man lässt sich etwas zu essen liefern, arbeitet mit einem Personal-Trainer, macht eine Produktschulung, nutzt die Audi-Lounge für ein Meeting oder schnappt sich ein Fahrzeug zur Probefahrt. Wer weitere Ideen hat, soll sich melden.