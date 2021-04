Analog mit Film fotografieren : Eine Welt zwischen Schwarz und Weiß

Aktualisiert am

Jetzt wird wieder mit Schwarzweißfilm fotografiert. Obwohl die Technik nie ganz verschwunden war, blieb sie seit dem Siegeszug der digitalen Fotografie eine Randerscheinung, ein Relikt vergangener Zeiten. Wer daran festhielt, wurde mitunter als verschrobener, ewig gestriger Sonderling betrachtet.

Digitale Fotografie macht vieles einfacher, besser und schneller. Warum sich also mit den Beschränkungen einer analogen Aufnahme, dem Hantieren mit Chemie in der Dunkelkammer und den vielen Gefahren aussetzen, ein Bild zu zerstören? Dass die Schwarzweißfotografie allen Nachteilen zum Trotz wieder angesagt ist, hat viele Gründe. Es sind ihre scheinbaren Eigenheiten und Beschränkungen, die viele Foto-Enthusiasten in den Bann ziehen. Sie schwärmen für Unikate mit wunderschöner Anmutung.