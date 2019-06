In der Nähe von Flughäfen werden immer mehr Drohnen gesichtet, es mangelt aber an Beweisfotos. Wie man die unerwünschten Flugobjekte am besten erkennt und abwehrt, ist umstritten. Gesetzliche Regeln fehlen.

In der Nähe eines Flughafens, hier Montreal in Kanada, ist der Drohnenflug verboten. Bild: shutterstock

Alarm – Airprox mit Drohne! Airprox steht für Aircraft Proximity Hazard, eine sicherheitsgefährdende Annäherung zwischen Luftfahrzeugen. Der Kapitän eines Flugzeugs auf dem Weg nach Berlin-Schönefeld meldet im Queranflug Piste 25L das Passieren einer Drohne. „Die Crew berichtete, dass sich die Drohne zirka 50 Meter unter uns befand. Die Polizei wurde informiert.“

Solche Drohnensichtungen im Flugraum häufen sich. Im vergangenen Jahr registrierte die Deutsche Flugsicherung in Langen 31 Behinderungen in Frankfurt, in ganz Deutschland waren es 158. Nach Frankfurt sind Berlin-Tegel, München und Hamburg am meisten betroffen.