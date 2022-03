Aktualisiert am

So war’s, Herr Putin

Als wir Russland halfen : So war’s, Herr Putin

Vor 30 Jahren: Die Sowjetunion ist zerfallen, es herrscht Not, die Amerikaner starten zur Hilfe eine Luftbrücke. Erstmals nach dem Kalten Krieg fliegt eine Galaxy nach Moskau. Wir waren damals an Bord. Hier der Bericht vom 12. Februar 1992.

Erst Moskau, dann Semipalantinsk: Diese amerikanische C-5 Galaxy ist mit 70 Tonnen Hilfsgütern im Februar 1992 in der für das nahegelegene Atomwaffentestgelände berüchtigten Stadt gelandet. Bild: Lutz Kleinhans

Moskau, 11. Februar.

Walter Wille Redaktion „Technik und Motor"

Captain Litten ist bester Dinge und gibt sich ganz gelassen. „Sie wissen, wann wir kommen, auf welcher Route wir kommen, und sie kennen unsere Funkfrequenz. Wir werden sie anfunken, bevor wir in ihren Luftraum eindringen“, sagt der Offizier des Military Airlift Command, der strategischen Lufttransport-Flotte der amerikanischen Streitkräfte. „Im Grunde ist das eine ganz normale Mission für eine Galaxy. So was Ähnliches machen wir jeden Tag.“ Doch Litten gesteht: „Es ist viel spannender.“ Der Grund: „Wir waren noch nie dort.“