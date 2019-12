Alles über Scheren : Schöne Bescherung

Aktualisiert am

Für jeden etwas dabei: eine (kleine) Auswahl an Scheren Bild: Marina Pepaj

Eine Schere für alles gibt es nicht – auch wenn in vielen Haushalten so getan wird. Dieses Instrument wird gerne unterschätzt. Dabei bietet die Schere eine ähnliche Vielfalt an Formen und Anwendungen wie das beliebte Messer.