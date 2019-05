Bollerwagen für Vatertag : Männer deichseln das

Genaugenommen waren es die schlechten Zeiten, die seine besten, seine großen Zeiten waren: Krieg und Flucht, Kohlenklau und Feldfrüchte sammeln, da war gut dran, wer einen Handwagen besaß. An den Kombi als Jedermannvehikel, geschweige an das Ladevolumen eines SUV oder Van samt hydraulisch gedämpft auf- und zugehender Heckklappe dachte kein Mensch. Was man retten wollte oder ergattert hatte, zog man selbst. Und niemand stellte sich bei dieser Plackerei in den finsteren Jahren vor, dass dereinst der Bollerwagen vorrangig ein Spaßmobil sein werde. Aber genau so ist es gekommen.

Bollerwagen – schon dieser Name! Zuerst regional verbreitet, inzwischen aber allgemein üblich und suchmaschinen-tauglich wurde der natürlich abgeleitet von Fahrverhalten und -geräusch. Beides war wiederum dem unvergleichlich primitiven Aufbau des – wesentlich größeren – hölzernen Ur-Modells geschuldet: Als Grundgerüst diente dem bäuerlichen Leiterwagen ein Rahmen eben wie eine flachgelegte Leiter oder ein in der Längsachse mehrfach aneinandergesetztes H. Das ist die stabilere, zugleich leichtere Konstruktion, auch dann, wenn es ein größerer Handwagen werden soll. Für kleine Modelle genügt ein kräftiges Brett. Daruntergesetzt werden zwei Querbalken zur Befestigung der vier Räder. Der vordere Radträger, erweitert zu einem Dreieck, an dem vorn die Deichsel befestigt wird, ist drehbar gelagert, damit man nicht nur ziehen, sondern auch steuern kann. In aller Regel haben wir es mit einer Schwenkachslenkung zu tun.

Der Aufbau ist ein wiederum gewichtsparend die Form von Leitern verwendender Rahmen: Also durchbrochene, meistens schräg stehende Seitenwände, eigentlich nur Stangen, verbunden von Querträgern. Häufig ist vorn und hinten, manchmal aber auch rundherum der Raum zwischen den Streben ausgefacht, wenn die Seitenwände des Aufbaus nicht ohnehin bloß aus Brettern bestehen. Das ist, je kleiner der Leiterwagen ist, umso häufiger der Fall. Für Schüttgut eignet sich dieser Wagen kaum, aber der offene Rahmen erlaubt auch den Transport von Dingen, die über den Aufbau hinausragen.

So weit die bis ins 20. Jahrhundert gebaute und verwendete Urform des Bauernwagens, dessen verkleinerte Form der klassische Handwagen ist: ungefedert, überwiegend mit Bolzen und Splinten aus Holz zusammengefügt. Die Räder, die ganz früher einmal Scheiben waren, haben dicke Speichen ebenfalls aus Holz und mit Metall beschlagene Laufflächen. Der Hauptunterschied zwischen einem Bollerwagen und dem bäuerlichen Gespann ist die Deichsel: Sie besteht beim Handwagen nur aus einer Stange mit Quergriff, anwinkelbar, um nicht nur ziehend, sondern auch schiebend und gleichzeitig lenkend rangieren zu können.

Wie der einachsige Karren oder die Schubkarre mit großen Rädern und starrer Doppeldeichsel geht auch der Bollerwagen letztlich auf die radlose Stangenschleife zurück. Die haben Menschen schon seit dem Neolithikum zum Lastentransport benutzt: Zwei zu einem Dreieck gekreuzte und mit einem Querholz verbundene Stangen werden am spitzen Ende auf die Schultern genommen, um die Last, die über das breite Ende der Konstruktion gelegt wird, dicht über dem Boden schleifend zu bewegen. Wie diese aus dem Pflug abgeleitete Erfindung ist der Handwagen nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren gezogen worden: Große Hunde oder Ziegen wurden vor Bollerwagen gespannt von Leuten, die sich keine Zugtiere und größere Lastwagen leisten konnten. So kam lange vor der Erfindung des Fahrrads der Scherenschleifer ins Dorf oder die Milch in die Stadt. Rumpelnd wurde praktisch alles transportiert.