In Deutschland gibt es ein üppiges Angebot an akkubetriebenen Staubsaugern. Nun drängt Shark auf den Markt. Der neue Stratos lockt mit flexiblem Saugrohr.

Viele Amerikaner halten sich einen Hai zu Hause, damit der Boden sauber bleibt. Die Marke Shark ist mit ihren Staubsaugern in den USA recht weit verbreitet. Hierzulande kennt sie jedoch kaum jemand. Deswegen will Shark auf dem deutschen Markt angreifen. Häufig taucht in amerikanischen Haushalten auch ein Ninja auf, der in der Küche hilft.

Die Haushaltsgeräte gehören zum gleichen Unternehmen, das sich SharkNinja nennt. Was amerikanisch klingt und von Amerikanern gern ge­kauft wird, produziert ein chinesisches Unternehmen. JS Global hat SharkNinja vor sechs Jahren gekauft.