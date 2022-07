Akku-Mäher Husqvarna LC 142 i : Lokaler Grasversorger

Für ein Stück ABS-Kunststoff mit Plastikrädern mehrere Hundert Euro ausgeben, fällt dem Gartenfreund schwer. Doch Akkumäher sind solchen mit Kabel in der Handhabung einfach überlegen. Wer also nur einen kleinen oder mittelgroßen Garten kurz geschoren halten will, greift zum Mäher mit Batterie. Letztere macht das Ensemble teuer, ein Trost ist deren mögliche Verwendung in weiteren Geräten. Der Bli-Akku von Husqvarna etwa passt auch in Heckenschere, Laubbläser oder Hochentaster. Ob Bosch, Gardena, Alko oder Stihl, die Mehrfachverwendung ist Usus geworden in der grünen Branche.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Am weitesten verbreitet dürfte freilich der Einsatz im Rasenmäher sein, als schneidiger Gast an den sich redaktionell zur Verfügung stellenden Halmen trat diesmal der Husqvarna LC 142 i an. Das Gehäuse aus Kunststoff ist nicht besonders sexy, aber so weit solide, worauf es ja wohl ankommt. Ob die beiden simpel wirkenden Nasen, die den 50 Liter großen Fangkorb aufnehmen, ewig halten, hoffen wir, den Test haben sie klaglos überstanden. Der orange-schwarz lackierte Mäher an sich hat uns rundum überzeugt. Er ist an dem stabilen Griff leicht zu führen. Der Start über einen herunterzudrückenden Bügel ist einfach, und ihn in dieser Stellung während des Mähens zu halten gelingt ohne Krämpfe.

Der Griff ist angenehm weich ummantelt, allerdings war selbige Ummantelung am Testgerät eingerissen, sie ist womöglich nicht gegen jede Unachtsamkeit resistent. Der Mäher wiegt 17 Kilogramm, das ist eine gute Mischung aus Handlichkeit und satter Auflage. Die Schnitthöhenverstellung erlaubt sieben Stufen und ist mit einem Handgriff erledigt. Seiner kupierenden Aufgabe kommt der Husq­varna kraftvoll und relativ leise nach, freilich ist er noch immer so laut, dass er sonntags so ruhen möge wie die Nachbarn. Wer nahezu geräuschlos mähen will, greift zum Roboter.

Sammeln, Mulchen oder Heckauswurf stehen zur Wahl, was alles gut gelingt. Allein an der schwarzen Abdeckklappe am Heck sammelt sich hartnäckig Gras, das zu entfernen fummelig ist. Hingegen lässt sich der flexi­ble Fangkorb auch dank einer durchdachten Schlaufe leicht entleeren.

Fällt die Entscheidung zugunsten des 142 i, wird es fast so unübersichtlich wie in Handytarifen. Das Grundgerät ist immer gleich. Aber der zen­tral sauber einrastende Lithium-Ionen-Akku kann ein Bli 20 mit 4 Ah sein oder ein Bli 30 mit 7,7 Ah. Die Kapazität will je nach Rasengröße und Lust am Laden überlegt sein. Der Preisunterschied ist signifikant, allein für den größeren Akku werden schon mal 300 Euro aufgerufen. Der Akku kann den Angaben von Husqvarna zufolge bis zu 600-mal aufgeladen werden. Es gibt zudem verschiedene Ladegeräte, ein langsameres für 55 Euro und ein schnelles für 200 Euro, das wir im Einsatz hatten. Es war zunächst defekt, das Ersatzgerät lud in der Tat verblüffend flink. Im Normalfall genügt zwischen Samstag und Samstag natürlich das Standardmodell. So ist es möglich, für den LC 142 i im Set 500 oder auch 1000 Euro zu investieren. Die Ausgabe tut einmal weh, das Mähen hernach gelingt jedes Mal erfreulich.