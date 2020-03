Abwasserbehandlung : Alles geklärt

Abwasserbehandlung ist aufwendig. In Deutschland reinigen mehr als 9000 Kläranlagen in drei Stufen. Eine vierte könnte die Wasserqualität weiter verbessern.

1887 wurde die erste Großkläranlage auf dem europäischen Festland in Frankfurt-Niederrad in Betrieb genommen. Heute steht sie unter Denkmalschutz. Bild: Rüchel, Dieter

Klare Sache: Wenn eine öffentliche Kläranlage in Deutschland gereinigtes Wasser in den sogenannten Vorfluter einleitet, dann ist diese Flüssigkeit für gewöhnlich sauberer als das aufnehmende Gewässer selbst. Trotzdem wird derzeit intensiv über eine vierte Reinigungsstufe von Kläranlagen diskutiert. Sie soll Mikroverunreinigungen verschiedener Art bekämpfen, die nach den etablierten Reinigungsstufen eins bis drei (mechanisch, biologisch und chemisch) noch immer im Wasser enthalten sind. Worum es geht, nennt beispielsweise die Studie „Mikroschadstoffe in Gewässern“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (Lawa): Es sind in erster Linie Rückstände aus Arzneimitteln und anderen Produkten der Human- und Veterinärmedizin, aus Haushalts- und Industriechemikalien (dazu gehören auch Reinigungs- und Körperpflegemittel) sowie Pestizide und deren Abbauprodukte.

Bei der vierten Reinigungsstufe handelt es sich um ein ganzes Bündel von Anwendungen. Insbesondere Ozonierung, Anlagerung (Adsorption) an Aktivkohlefilter, Membranfiltration und Entkeimung durch ultraviolettes Licht stehen derzeit zur Verfügung. Eine Lösung von der Stange gebe es dabei nie, sagt Professor Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender des Essener Wasserwirtschaftsverbands und Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA): „Welche Technik konkret genutzt wird, hängt immer von den lokalen Stoffbelastungen und konkreten Gegebenheiten ab.“ Stufe vier käme teuer: Bei einer durchschnittlichen Jahresmenge der Abwässer in Deutschland von knapp zehn Milliarden Kubikmeter lägen die Zusatzkosten bei rund 13 Cent je Kubikmeter – oder in Summe bei 1,3 Milliarden Euro. Das hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) im vergangenen Herbst ausgerechnet. Wer zahlt? Der Verbraucher oder der Verschmutzer, also Pharma- und Pestizidhersteller als Produzenten der relevanten Stoffe.

Stand der Technik sind heute Anlagen mit drei Reinigungsstufen. Bei der mechanischen Reinigung durchläuft der Abwasserstrom zunächst einen Rechen, der die groben Stoffe herausholt. Als Nächstes folgt der Sandfang. Dabei nutzt man den hydraulischen Kniff, die Breite des Kanals erheblich zu verbreitern. Damit fließt das Wasser langsamer und mitgeführte Partikel wie Sandkörner setzen sich am Boden ab. Schließlich kommt das Wasser im Vorklärbecken zur Ruhe. Nun sinken auch feine Schwebstoffe zu Boden, Fette und Öle steigen hingegen zur Oberfläche hoch. Beide Fraktionen werden entfernt. Mit der mechanischen Reinigung lassen sich nach Angaben des Umweltministeriums rund 30 Prozent aller Verunreinigungen entfernen.

Bei der zweiten Reinigungsstufe kommen Mikroorganismen zum Einsatz, die in den sogenannten Belebtbecken organische, im Abwasser gelöste Stoffe verarbeiten. Unter anderem wird hier bei der Nitrifikation Ammoniak zu Nitrat oxidiert. Nach der biologischen Reinigung gilt das Abwasser als zu rund 90 Prozent gereinigt. Die dritte Stufe kümmert sich nun um chemische Stoffe wie Stickstoff und Phosphor im Abwasser. Sie werden durch die Zugabe von Fällmitteln zum Ausflocken gebracht und lassen sich später als Klärschlamm weiterverarbeiten, der auch als Rohstoffquelle interessant ist.