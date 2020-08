Abfalltrennung auf Juist : Trappel, trappel, die Müllabfuhr

Regelmäßig Rest- und Biomüll, gelber Sack und Papier. Wer in den Abfuhrkalender der Nordseeinsel Juist schaut, dem fällt nichts Besonderes auf. Ganz anders beim Besuch der Müllumladestation, die der Landkreis Aurich über seine Tochtergesellschaft Materialkreislauf- und Kompostwirtschaft GmbH & Co. KG (MKW) am Juister Hafen betreibt: Schweres Hufgetrappel, Schnauben, dann biegt das Abfallsammelfahrzeug um die Ecke. Gezogen wird der knallrote Wagen von Theo und Gustav, zwei Rheinisch-Deutschen Kaltblutpferden, jedes knapp 1000 Kilogramm schwer.

Abfallsammlung mit Pferden? Klingt nach 19. Jahrhundert. Und tatsächlich gibt es heute nur noch zwei Gemeinden in Deutschland, die sich dieser Methode bedienen, wie Torsten Masser, Betriebsleiter der MKW, sagt. Er ist gleich für beide Orte verantwortlich, denn außer Juist setzt auch die Insel Baltrum auf ein Pferdegespann. In Juist hat der Landkreis den Dienst 2011 übernommen, vorher wurde er von einem privaten Fuhrunternehmen im Auftrag der Gemeinde erledigt.

Das Prinzip passt zur Insel. Denn Juist blieb bis heute beim Einsatz von Pferden für Transportaufgaben, vom Taxi bis zur Belieferung der kleinen Supermärkte. Nur Feuerwehr, Rettungsdienst und Ärzte sowie die Polizei sind in der Inselgemeinde mit Autos unterwegs. Den Rest übernehmen die mehr als 40 Gespanne. Darauf ist Juist sichtlich stolz, wie der Blick in das touristische Leitbild und das Lebensraumkonzept der schmalen, dafür langgestreckten ostfriesischen Insel mit ihren gut 1600 Bewohnern (denen 2019 mehr als eine Million Übernachtungen gegenüberstanden) zeigt. Auf E-Fahrzeuge umstellen? „Dieser Schritt wäre dem Gast kaum zu vermitteln“, heißt es aus dem Rathaus.

Deshalb also erledigen Theo und Gustav an diesem Augusttag als vierbeinige Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes die Müllabfuhr auf Juist. Auf dem Kutschbock sitzt Abbo Bröckelmann, Insulaner mit drei Jahrzehnten Erfahrung als Fuhrmann. Drei Touren mit Biomüll und gelbem Sack fährt das Team an diesem Tag. Das sei üblich für die Spitzenzeit der Hochsaison, erzählt Bröckelmann, im Winter brauche man für die Haushalte entlang der gleichen Strecke nur eine Tour. Der Kutscher nimmt einen Schluck kalten Schwarztee aus der Flasche - gut gegen die Hitze. Die Pferde saufen derweil Wasser aus einem großen grünen Bottich. Dann wird hinter den Müllwagen der Anhänger für den gelben Sack gehängt, und es geht zurück ins Inseldorf.

Touristen kommen ins Schwärmen, wenn sie die schweren Zugpferde mit ihrem prächtigen Geschirr bei den Sammeltouren über die gepflasterten Straßen der Insel erleben. Zwei Gespanne besitzt der Landkreis, sie wechseln sich tageweise ab – nur in dieser Woche nicht. Denn ein Pferd des anderen Gespanns hat eine Verletzung am Huf und muss sich auskurieren, daher sind Theo und Gustav zur Zeit täglich im Dienst.

„Da brauchst Du am Abend kein Fitnessstudio mehr“

Abfallsammlung mit Pferden ist auf Juist keine Angelegenheit der Nostalgie, sondern harte Arbeit – gerade auch für die drei Mitarbeiter, die an diesem heißen Morgen die Tonnen leeren. Der Unterschied zu den großen Müllsammelfahrzeugen des Landkreises Aurich auf dem Festland könnte kaum größer sein. Dort kommen Seitenlader zum Einsatz, die mit einem Roboterarm die Mülltonnen packen, sie zur Schüttung hochheben und wieder absetzen. Im Bauch der Fahrzeuge wird die jeweilige Fraktion dann mit einem Pressschild verdichtet.

Auf Juist ist hingegen Handarbeit notwendig. Denn das Sammelfahrzeug, eine Spezialanfertigung eigens für die Insel, hat so gut wie keine technischen Hilfen an Bord. Ausnahme ist ein Hydraulikstempel, mit dem der Aufbau für das Entleeren in den Bunker gekippt werden kann. So ist die 2011 gebaute Müllkutsche mit 1,8 Tonnen vergleichsweise leicht geblieben. Das ist wichtig, weil die Pferde nicht mehr als rund das Doppelte ihres Körpergewichts ziehen dürfen. Um die Abfallfraktionen „Rest“ und „Bio“ zu laden, heben die Mitarbeiter also jede einzelne der 35 oder 50 Liter fassenden Mülltonnen hoch, hängen sie an eine der vier Ladeöffnungen und kippen sie schließlich nach oben. Das Gewicht der vollen Behälter liegt bei knapp 15 bis rund 20 Kilogramm. „Da brauchst Du am Abend kein Fitnessstudio mehr“, sagt einer der Müllwerker.