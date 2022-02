50 Jahre Bobby-Car : Bob der Rennfahrer

Den VW Käfer hat das Bobby-Car bestimmt bald eingeholt: Mehr als 20 Millionen Exemplare des Rutschautos sind im Werk der Marke Big in Franken schon gebaut worden, der Käfer kam auf 21,5 Millionen Fahrzeuge. Aber während der Volkswagen seit fast 20 Jahren nicht mehr produziert wird, rollen täglich etwa 2000 neue Bobby-Cars im mittelfränkischen Burghaslach (an der Autobahn 3 zwischen Würzburg und Nürnberg) vom Band. Da dürfte Big die Wolfsburger Messlatte in den kommenden Jahren wohl überspringen.

Als das Bobby-Car vor 50 Jahren auf der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg (5. bis 11. Februar 1972) Premiere hatte, war dieser Erfolg offenbar noch nicht abzusehen. Zumindest erwähnte die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer Messeberichterstattung die Innovation des Ingenieurs Ernst A. Bettag damals nicht. Umso begeisterter waren die Kunden von dem robusten, roten Fahrzeug mit weißem Lenkrad und schwarzen Rädern: Statt Bob den Baumeister, der hatte schließlich erst in den späten 1990ern sein Debüt bei der BBC, nahmen sich kleine Buben damals wohl eher Bob den Rennfahrer zum Vorbild.

Die Karosserie des Klassikers wird seit einem halben Jahrhundert nach der gleichen Methode gefertigt. Sie entsteht aus 1,5 Kilogramm des thermoplastischen Kunststoffs Niederdruckpolyethylen im Blasformverfahren, einer Extrusionsblastechnik. Dazu wird der als Granulat vorliegende Rohstoff erwärmt, bis er sich in eine teigförmige Masse verwandelt. Diese presst eine Maschine ähnlich wie beim Herstellen von Nudeln zum Schlauch (das ist die Extrusion), der in eine zweiteilige Hohlform aus Metall eingebracht wird. Nachdem sich die Form geschlossen hat, wird der Kunststoff darin wie ein Ballon aufgeblasen und nimmt die gewünschte Gestalt an. Klingt luftig – ergibt aber einen extrem widerstands­fähigen Hohlkörper. Daraus und aus 29 weiteren Einzelteilen montieren die 140 Mitarbeiter von Big das Fahrzeug. Ein fertiges Bobby-Car wiegt 3,6 Kilogramm, es ist 60 Zentimeter lang und 40 Zentimeter hoch.

Für Generationen von Knirpsen im Alter zwischen einem und fünf Jahren, so jedenfalls die Empfehlung von Big, hat das Bobby-Car jede Menge Fahrspaß gebracht: Im Hof genauso wie in der Küche oder dem Wohnzimmer. Weil jedoch das Abrollgeräusch gerade in geschlossenen Räumen ein erhebliches ist, gibt es zum Nachrüsten die „Whisper Wheels“. Aber Vorsicht: Die aktuell erhältlichen Leiseläufer passen laut Hersteller an Bobby-Cars ab Baujahr 2000. In vielen Familien sind jedoch auch noch Exemplare mit älterem Baujahr im Einsatz. Das eine oder andere Vehikel dürfte mittlerweile sogar reif sein für ein Historien-Kennzeichen. Das gibt es bei echten Autos frühestens 30 Jahre nach der Erstzulassung.

Im Zubehörsortiment, das der seit 2003 zur Simba-Dickie-Gruppe aus Fürth gehörende Hersteller entwickelt hat, finden sich auch Anstoßkappen aus Gummi. Die schonen im Gegensatz zu den Flüsterpneus keine Elternnerven, sondern schützen die Spitzen des Schuhwerks der jungen Fahrerinnen und Fahrer, wenn es mit der von Big bis heute stolz beworbenen „stufenlosen Achsschenkellenkung“ in wilder Kurvenhatz übers Pflaster geht. Schließlich hat das Bobby-Car keinen Antrieb, sondern man stößt sich mit den Füßen ab.

Was Kinder ganz intuitiv begeistert, hatte für den Erfinder des Bobby-Cars auch eine medizinische Bedeutung. Denn die von dem Holzbildhauer Christian Meyer entwickelte, ergonomische Form des Rutschautos schult nach Angaben des Herstellers eine orthopädisch korrekte Körperhaltung. Aus der Per­spektive realen Automobildesigns des Modelljahres 1972 wird das ursprüngliche Bobby-Car hingegen nicht als der ganz große Wurf gegolten haben, sieht die Karosserie doch von der Seite eher so aus wie ein MG TF unter Steroiden.

Zur ursprünglichen Form sind mittlerweile die Karosserievarianten New (ein Quad), Neo (angelehnt an modernes Pkw-Design) und Next (eine moderne Neuinterpretation des Klassikers mit LED-Scheinwerfern) gestoßen. Der Hersteller spricht dabei von Modellpflege wie in der Automobilbranche. Mit dem kleinen Unterschied, dass das klassische Bobby-Car von den „gemopften“ Varianten nicht abgelöst wurde, sondern bis heute gebaut wird. Es ist sowohl in der typischen roten Farbgebung als auch in verschiedenen anderen Farbtönen und mit Dekoren von „Flower-Power“ bis „Polizei“ erhältlich.

Bobby-Car als mobiles Identifikationsobjekt

Zum Jubiläum, heißt es bei Big, werde es eine limitierte Bobby-Car-Edition mit Anhänger „in einer besonderen Farbkombination“ geben, außerdem kommt nun auch das Klassikmodell als Ausführung „Light“ mit LED-Licht auf den Markt. Mit großem Publikum in Nürnberg kann der fünfzigste Geburtstag allerdings nicht gefeiert werden, denn die Weltleitmesse der Spielwarenindustrie fällt wegen der Pandemie als Präsenzveranstaltung weg. Die digitale Ausführung der Messe endet am heutigen 6. Februar 2022.

Dass ein Bobby-Car nicht nur Spielfahrzeug ist, sondern auch mobiles Identifikationsobjekt, wissen auch die Hersteller des Vorbilds zu schätzen. Als erstes lizenziertes Rutschauto nach dem Vorbild eines echten Personenwagens kam 1997 der „Porsche Baby Boxster“ heraus. Später erschien ein VW Beetle bei Big. Derzeit ist das Rutschauto als Porsche 911 und Mercedes-AMG GT zu bekommen. Klarer Fall: So ein Bobby-Car mit seinem kompromisslos harten Fahrwerk und der aufs Wesentliche reduzierten Karosserie ist eben ein echter Sportwagen.

Ganz wörtlich nimmt solche Qualitäten die Szene der Bobby-Car-Rennfahrer. Das sind vor allem erwachsene Liebhaber des Rutschautos, die sich damit nach Art der klassischen Seifenkiste abschüssige Straßen hinunterrollen lassen. Mit den entsprechend auf Leistung getrimmten Fahrzeugen (von kugelgelagerten Achsen bis zur mit Beton ausgegossenen Karosserie) erreichen manche Piloten mehr als 100 km/h.