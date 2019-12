Helle Weihnachten : Dieser Mann hat 29.000 Lämpchen an

Üppig mit Lichterketten geschmückte Häuser zu Weihnachten sind in erster Linie aus den Vereinigten Staaten bekannt, auch auf Mauritius sind uns zum Lichterfest fröhlich erleuchtete Häuser aufgefallen. Hierzulande wird eher dezent geschmückt, doch ein paar, vielleicht auch immer mehr, Eigentümer verzieren ihr Gebäude in diesen Tagen opulent. Ein solch besonderer Weihnachtsgruß steht in der Obstbaugemeinde Kriftel, knapp 20 Kilometer westlich von Frankfurt. An jedem Abend bilden sich Schlangen von staunenden Erwachsenen und faszinierten Kindern vor dem Haus an der Ecke zur Gundelhardstraße. Und Bernhard Daubitz darf für sich in Anspruch nehmen, nicht auf eine Mode aufgesprungen zu sein, sondern zu ihren Gründern zu gehören. Schon seit 1982 installiert der in Kriftel geborene Elektrotechniker jedes Jahr seine spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung. Natürlich hat er kleiner angefangen als mit dem, was heute zu sehen ist. Wie das eben so ist, kamen in jedem Jahr ein paar neue Ketten und Lämpchen und Figuren und Gartenbahnen hinzu. So erstrahlen heute sage und schreibe 29.000 LED-Birnchen am Haus und im Garten. „Ich bin halt ein bisschen verrückt“, sagt Daubitz. Er habe auch eine große Modelleisenbahn, diese beiden Dinge seien sein Spleen.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Den Ursprung datiert er auf das Jahr 1978, als er einige erhellende Utensilien angesammelt hatte. „Ich habe mir auf der Abfallsammelstelle weggeworfene Lichterketten und Lämpchen geholt. Die Lämpchen waren schlimm, die sind ständig durchgebrannt. Da brauchte ich dauernd Ersatz“, erzählt er. Meist seien acht Stück in einer Reihe geschaltet gewesen, die konnte man gut an einen 24-Volt-Trafo hängen. Stück für Stück kamen weitere hinzu, bis zu jener unglaublichen Zahl heute. „Ich bin jetzt bei 29.000 LED. Das ist wohl genug. Ich will es ja nicht übertreiben“, sagt der 70 Jahre alte Rentner verschmitzt schmunzelnd. Es komme schließlich nicht allein auf die Menge an, sondern auch auf das Ambiente.

Daubitz hängt seine Ketten nicht einfach nach Belieben auf, er macht sich penible Gedanken. Schaltpläne und Organigramme füllen einen ganzen Leitz-Ordner, in dem auch das Inventar sauber aufgelistet ist. Mit elektrischen Schaltungen kennt sich der gelernte Elektrotechniker bestens aus, er war einst im Geräteprüflabor der verblichenen Hoechst AG tätig. Seine selbstgebastelten Kisten mit Trafos und Mehrfachsteckdosen erinnern an ebenjene Exponate aus Werkzeugkellern, die von einigen Vätern der Nachkrieggeneration bekannt und bewundernswert sind. Daubitz flucht mit leiser Ehrfurcht über die Lichterketten, die er früher verbaute. Die seien allesamt anfällig und schlecht verarbeitet gewesen, er habe die stets Lämpchen für Lämpchen nachgearbeitet. Noch schlimmer als die schlechte Qualität des Materials seien allerdings „die Eichhörnchen, die beißen die Kabel durch“, sagt er.

Stromkosten gesunken

Inzwischen hat er vollständig auf LED umgestellt. Aber auch diese Ketten halten seiner strengen Prüfung oft nicht stand. „Viele der LED-Ketten haben auch Fehler. Die LED sind mit den Kabeln verpresst, aber nicht dicht. Also rosten die Kabel. Ich versiegele die Stellen mit Klebstoff. Die LED gehen nie kaputt, aber die Anschlüsse ziehen sonst Feuchtigkeit“, berichtet Daubitz. Die Natur ist schließlich streng und unerbittlich, fast sechs Wochen lang hängen die Ketten jeden Winter draußen. Und Kette ist nicht gleich Kette. Erfahrung zahlt sich aus: Die Schlauchketten etwa dürfe man nicht bei Wärme aufbauen, mahnt Daubitz, „dann brechen die durch. Aber die sind schick, die sehen aus, als ob nur eine einzige Leuchtdiode drin wäre.“

Auch für seine Stromrechnung sind die neuen LED ein Gewinn. Früher habe er wegen der Beleuchtung 500 Euro Stromkosten gehabt, heute seien es 50 Euro. „Insgesamt ziehen die nur 800 Watt. Der Toaster braucht mehr“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

6 bis 7 Wochen benötigt Daubitz zum Schmücken. Jede Kette muss er aufspannen, in Haken oder Äste hängen, ein wenig in die Hecke drücken. Er hat sich einen Aufbauplan gemacht, nutzt Gartengeräte, um die höheren Anlenkpunkte zu erreichen. Was weit oben im Baum hängt, lässt er seit geraumer Zeit den Sommer über dort. Manche Kette ist schon in Astgabelungen eingewachsen. Der Abbau samt Lagerung geht rascher, erfordert aber auch 8 bis 10 Tage. Vom ersten Advent bis zu Heilige Drei Könige erstrahlt das Haus jeden Tag von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Daubitz versucht mit einem genau aufeinander abgestimmten Arsenal an Zeitschaltuhren, alle Lampen gleichzeitig anzusteuern. Da ist er etwas eigen, „ich möchte, dass alles gleichzeitig Wuuuusch macht“, sagt er mit einer hebenden Armbewegung. Das ist eine diffizile Angelegenheit, denn selbst funkgesteuerte Schaltuhren, hat er herausgefunden, reagieren nicht so zuverlässig, wie er sich das vorstellt, weil das Funksignal bisweilen abweicht.

Mehr zum Thema 1/

Die Arbeit schultert Daubitz ebenso allein wie die Kosten für Anschaffung und Unterhalt der Leuchten. Und zusätzlich tut er mit seiner Aktion Gutes. Am Gartenzaun hängt ein Briefkasten, der beim Öffnen Weihnachtsmusik abspielt. Wer möchte, wirft ein paar Euro hinein. Bis 2014 kam das Geld der Leberecht-Stiftung zugute, seither fließt es an Bärenherz, eine Stiftung für schwerstkranke Kinder. Im vergangenen Jahr sind 1700 Euro zusammengekommen, seit 2015 hat er, wie eine Urkunde ausweist, mit seiner Weihnachtsbeleuchtung 5630 Euro für Bärenherz gesammelt. Daubitz will so weitermachen und auf kommerzielle Ausweitung verzichten. „Mir ist schon vorgeschlagen worden, ich solle einen Grillstand eröffnen. Nein, lieber nicht.“ Die Dunkelheit bricht heran. Draußen steht schon wieder ein Haufen Kinder am Zaun. Mit aufgerissenen Augen. Als es pünktlich um 16.30 Uhr Wuuuusch macht.