Es ist früh am Morgen in San Francisco und selbst an Fisherman’s Wharf ist noch nichts los. Während sie dort die eisigen Auslangen mit Bergen von Austern, Hummern und Langusten für den Ansturm der Tagestouristen rüsten, steht Val Lupiz breitbeinig neben seinem Wagen und zupft noch einmal die Krawatte zurecht, knöpft die Weste zu und wartet auf den Zeigersprung, bevor er um punkt 7 Uhr die silberne Taschenuhr wegsteckt und seine riesigen Hände in die groben Lederhandschuhe zwängt: Es ist Dienstbeginn für den „Gripman“, und wie fast jeden Tag seit 27 Jahren steigt er zusammen mit seinem Conductor (Schaffner) auf ein Cablecar und zieht Einheimische und Touristen eine Zehn-Stunden-Schicht lang am stählernen Seil auf der Powell & Hyde-Line durch die Straßen von San Francisco.

Während um ihn herum Autohersteller wie General Motors und Tech-Giganten wie Google mit autonomen Roboter-Taxen den öffentlichen Nahverkehr der Zukunft proben, lädt er seine Passagiere zur Zeitreise ein. Denn wer bei dem Siebenundfünfzigjährigen mit philippinisch-japanischen Wurzeln ein- oder besser: aufsteigt, der fährt durch San Francisco wie vor 150 Jahren. „An der Technik hat sich nicht viel geändert, seit am 2. August 1873 das allererste Cablecar die Clay Street den Nob Hill hinaufgezogen wurde“, sagt Val, lässt kurz die Glocke schellen und dann den großen Hebel einschnappen, der in der Mitte des Wagens aus dem Boden ragt. Einen Meter tiefer, weit unter dem Asphalt, schließt sich damit eine gewaltige Kralle um das dicke Stahlseil, das von morgens 7 bis nachts um 11 mit einem lauten Surren durch die Stadt schnurrt, und Vals Wagen rumpelt mit exakt 9,5 Meilen pro Stunde (15,3 km/h) die Hyde Street hinauf.