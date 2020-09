Tech-Talk : Miesmacher

In der hochkochenden Diskussion ums Motorradfahren wird gern der Eindruck erzeugt, bei Motorradfahrern handele es sich ausnahmslos um gaskranke Dumpfbacken, die nichts anderes haben im Leben, als sinnlos herumzufahren und Menschen, die sich nach Ruhe und Frieden in ihrem Vorgarten sehnen, auf die Nerven zu gehen. Unter den angeblich 6,2 Millionen motorisierten Zweiradfahrern gibt es in der Tat gaskranke Dumpfbacken, denen es nichts ausmacht, die es vielleicht sogar darauf anlegen, anderen auf die Nerven zu gehen.

Unter den mehr als sechs Millionen sind allerdings auch Schauspieler und Schriftsteller, Kabarettisten und Karikaturisten, Komponisten und Polizisten, Ärzte, Zahnärzte und Fernsehköche, Lehrer, Architekten, Ingenieure, Handwerker, Beamte aller Art, Junge, Alte, Sportliche, Gemütliche, Männer, Frauen, Autofahrer, Radfahrer, Vorgartenbesitzer, Politiker.

Alle, ganz gleich, ob das Motorrad für sie Hobby oder Transportmittel im Alltag ist, müssen es sich gefallen lassen, zunehmend geächtet und auch schikaniert zu werden. Provinzfürsten brüsten sich mit dem Aufstellen von Tempo-60-Schildern für Zweiräder, wo Autos weiterhin 100 fahren dürfen. Der Bundesrat brachte neulich auf Betreiben Laschets mit einer Anti-Motorrad-Initiative schweres Geschütz in Stellung. Willkürlich anmutende Streckensperrungen für Motorräder wie jüngst in Tirol werden Mode.

Doch, ja: Raser gehören zur Rechenschaft, Lärmdeppen aus dem Verkehr gezogen, so wie die Freunde auf vier Rädern auch. Und: Industrie und Gesetzgeber sind nicht ganz unschuldig an dem, was gerade passiert, sie sollten endlich ernsthaft darangehen, den Spielraum für schon im Serienzustand bedenklich laute Fahrzeuge einzuengen. Das verallgemeinernde Kesseltreiben jedenfalls wird allmählich unangenehm.