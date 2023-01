Toyota Aygo X im Test : Solo an der Basix

Kleiner Test: Wie oft ist heute ein Toyota Aygo oder eines seiner Geschwisterchen von Peugeot und Citroën im Straßenbild aufgefallen? Die kleinen Kerle erfreuen sich erstaunlich großer Beliebtheit, einer steht immer an irgendeiner Ecke, vielleicht an jeder zweiten. Weil die gesetzlichen Anforderungen steigen und die Margen schrumpfen, gerät das Segment überall auf der Streichliste, nicht bei Toyota. Die Japaner haben sich vom französischen Partner losgesagt, machen auf der verkürzten Plattform ihres Modells Yaris allein weiter, geben ihrem Aygo Anleihen eines SUV und als Namenszusatz ein X, entwickeln ihn in Brüssel, designen ihn in Nizza und produzieren ihn im tschechischen Kolin. Das macht die Sache nicht billig, aber ansehnlich.

Dem Auge wird viel versprochen, geliefert werden freilich 3,70 Meter Basismobilität. Die vier Türen fallen blechern ins Schloss, hinten lüften nur Ausstellfensterchen, der knapp geschnittene und wegen der hohen Ladekante mühsam zu beladende Kofferraum ist mit einem Fetzen Stoff abgedeckt, und der Motor, zu dem kommen wir noch. Es reift die Erkenntnis, dass doch nicht immer nix unmöglich ist, insbesondere wenn es um Einstiegsmobilität geht. Das darf ruhig auch dem Gesetzgeber zu denken geben.

Immerhin gelingt es Toyota, eine umfangreiche Sicherheitsausstattung aufzufahren, der Aygo X hat ein so weit komfortables Fahrwerk, fährt besonnen. Im Inneren präsentiert er ein aufgeräumtes Cockpit mit geradezu adrett angerichtetem Hartplastik, der Bildschirm sieht keck aus, es gibt Klimaanlage und Rückfahrkamera, und böte die Sitzheizung noch andere Stellungen als Aus oder Grill, käme gar eine Art Luxusgefühl auf. Die Sitze vorn sind auch für große Personen in Ordnung, hinten geht es bauartbedingt ziemlich eng zu. Der Zustieg vorn gelingt gut, der auf die hinteren Plätze nur nach bestandener Prüfung als Schlangenmensch.

In der Stadt bereitet der wendige Aygo X viel Spaß. Für die Fernfahrt nimmt man besser den Zug, falls der fährt. Der Motor nämlich, ein 1,0-Liter-Dreizylinderbenziner mit 72 PS, ist ein ebenso knurriger wie müder Geselle, der hohe Drehzahl braucht und trotzdem kaum aus dem Quark kommt. Innen wird es ab 120 km/h arg laut, die Hand sucht sehnsüchtig einen sechsten Gang. Verbraucht haben wir im Durchschnitt 5,6 Liter, unser Testwagen kostet 18.480 Euro. Schluckx.