Schlusslicht : Saniert mit Strategie

Stimmt der Grundsatz, dass nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind, dann war das eine super Woche. Deutschlands Vorzeige-Start-Down in der Digitalisierung von Zahlungsströmen erweist sich als leere Hülle, und wir fragen uns, was Wirecard überhaupt je an Geschäft hatte. An seriösem, nicht an Luftbuchungen oder Marihuanatransfers. Die Vernichtung des Aktionärsvermögens erinnert uns an Arcandor, aber der Middelhoffsche Miederwarenladen hatte ja keine Strategie und schon gar nichts Digitales. Wirecard indes hat oder hatte ein Geschäftsmodell, falls nicht auch das unbemerkt von Wirtschaftsprüfern und Finanzaufsicht nur erfunden war.

Da vertrauen wird doch lieber der Commerzbank. Deren Vorstandsvorsitzender Martin Zielke gesteht mitsamt seinem Chefaufseher Stefan Schmittmann unumwunden ein, kein Geschäftsmodell zu haben. Weshalb neue Führungskräfte und neue Strategien gesucht werden. Wie wäre es mit einer Digitalplattform, die ist in Aschheim gerade günstig zu haben. Falls sie nicht erfunden ist. Was uns beruhigt ist die Tatsache, dass der Bund sich in die Sanierung der Commerzbank mit guten (Personal-)Ratschlägen eingeschaltet hat. Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis Olaf Scholz und Peter Altmaier vor die Presse treten und im Sinne Norbert Blüms sagen: „Die Einlagen sind sicher“.

Unser Vertrauen in Politiker in Dingen der Technik und der Wirtschaft ist in dieser Woche sowieso stark gestiegen. Denn mit Entsetzen müssen wir feststellen, dass auch Daimler ein Sanierungsfall ist. Weil der Sonnyboy Dieter Zetsche Elektromobilität und Digitalisierung verschlafen hat und sein Nachfolger Ola Källenius den ihm überlassenen Mercedes-Karren nicht aus dem Dreck kriegt. Wir empfehlen als Aufseher und Aufräumer statt Zetsche Donald Trump, der saniert gerade ganz Amerika. Indem er zur Online-Vorlesung verdammte ausländische Studenten in Harvard und am MIT aus dem Land wirft. Das ist mal ne Digitalstrategie.