Schlusslicht : High an der Heizung

Schickt die Kollegin dieser Tage eine Nachricht, „High aus dem Bus“. Das ging flott, nach Corona ist vor Cannabis, Gesundheitsminister müsste man sein, der hat Spaß. Aber die Dame gründet gar keinen Joint-Club, leider verlesen, sie ist einfach nur nett, es hieß „Hi aus dem Bus“. Déformation professionnelle, wir sind schon ganz High im Heizungskeller. Wer das Schlusslicht regelmäßig liest, weiß um die stellenweise auftretende Polemik, deswegen ist der Hinweis wichtig: Alles, was jetzt folgt, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, allenfalls Realsatire.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. Folgen Ich folge

Anruf beim Heizungsbauer. Was eine Habecksche Wärmepumpe koste und wann er die installieren könne? „Sie benötigen“, sagt der Mann: Wärmepumpe in ordentlicher Qualität, etwa 15.000 Euro. Dazu einen Pufferspeicher mit rund 200 Liter Fassungsvermögen, bis auf Weiteres nicht lieferbar. Schon deswegen scheitere der Einbau. Vielleicht auch am reichlich benötigten Platz im Keller, dass müsse er sich noch mal anschauen. Der Warmwasserspeicher muss ja auch noch wohin. Des Weiteren eine Regeleinheit und einen Elektriker, der das alles verkabelt, für den letzten Anschluss standen 4500 Euro auf der Rechnung. Dazu außen ein Podest, eventuell gegossen, die Erdleitung, bisschen was graben, alles in allem eine Woche Arbeitszeit. Wir haben Glück, unser Haus hat schon Fußbodenheizung, das reduziert den Eingriff. Ergibt voranschlagsmäßig 52.000 Euro. Wie bitte?

Mehr zum Thema 1/

Tja, komisch, sagt der Mann, ho­he Nachfrage treibt die Preise, die steigen dauernd, statt dass sie sinken. Er wisse nicht, ob der Bundeswirtschaftsminister und seine Berater auf dem Mond lebten, hier auf der Erde funktioniere deren Plan ganz sicher nicht. Einen Markt für Gebrauchtheizungen gäbe es nur in Erzählungen, die Geräte würden genutzt, bis sie Schrott seien. All das könne man wissen, wenn in Diskussionsrunden im Fernsehen nicht immer nur Vertreter der sich die Hände reibenden Industrie und blumige Versprechungen machende Politiker interviewt würden. Sondern mal einer von der Front, Schornsteinfeger oder Installateure, jemand mit wirklich Ahnung. „Was da abgeht ist, als wenn ich mit Zahnschmerzen zur Fußpflege ge­he“, sagt der Heizungsbauer. Wie viele Joints gibt es eigentlich für 52.000 Euro? Die scheinen plötzlich eine richtig gute Alternative.