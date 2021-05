Schlusslicht : Risultato negativo

Es ist Zeit, die Welt an den Wert deutscher Gründlichkeit zu erinnern. Der Kampf gegen das Virus wogt hin und her, am Ende sind allein Gründlichkeit und eisernes Festhalten an Vorschriften geeignet, zum Erfolg zu führen.

Walter Wille (lle.), Technik & Motor, Wirtschaft

Ein Beispiel ernsthafter Pandemiebekämpfung liefert eine große deutsche Fluggesellschaft. LH 279 von Mailand nach Frankfurt macht sich zum Start und ein geschäftlich reisender Passagier zum Check-in bereit. Zusammen mit seinen Papieren legt er den Nachweis eines erfolgreich absolvierten Covid-Tests auf den Schalter: „Risultato negativo“. Nein, wird der Reisende belehrt, mit „Risultato negativo“ sei man nicht transportberechtigt. Akzeptiert werden könne solch ein Dokument nur in deutscher, englischer oder französischer Sprache, nicht in italienischer. „Resultat negativ“, „result negative“ oder „Résultat négatif“ gut, „Risultato negativo“ schlecht.

Vergeblich schaut sich der Abgewiesene nach jemandem um, der aus der Deckung springt und „Willkommen bei . . . Verstehen Sie Spaß?“ ruft. Nun schon etwas nervös, sucht er Hilfe in der Flughafen-Apotheke. Als die Apothekerin, nach kurzem Nachdenken, ein Fläschchen Tipp-Ex herbeiholt und versucht, das o von negativo unauffällig zu überpinseln, ist der Reisende gerührt angesichts der Hilfsbereitschaft und des italienischen Pragmatismus, doch gewinnt die Befürchtung oberhand, dass er Deutschland an diesem Tag nicht erreichen wird.

Die Geschichte hat noch einige Facetten, machen wir es kurz: Reisender bucht notgedrungen um, auf eigene Kosten, und landet, abermals getestet, „result negative“, erst einen Tag später in Frankfurt. Konzern bescheinigt ihm auf Beschwerde-E-Mail hin korrektes Verhalten des Personals. Vorschriften eingehalten, Gesunder erfolgreich am Reisen gehindert, alles hat seine Ordnung.