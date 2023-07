Bild: Nemo

Platz an der Sonne

Zurücklehnen und in den Himmel schauen könnte ein guter Plan für den Sommerurlaub sein. Einen dafür möglicherweise geeigneten Campingstuhl hat der Anbieter Nemo mit dem Modell Moonlite Reclining Camp Chair so konstruiert, dass er sich klein verpacken und „in jedem Rucksack verstauen lässt“. Dank patentierter Rücklehnfunktion, so teilt der Hersteller mit, kann der Winkel der Rückenlehne an den Armlehnen stufenlos von einer aufrechten Sitz- bis in die Liegeposition verändert werden. Die Sitzfläche besteht aus elastischem Mesh, der Rahmen aus geschmiedeten Aluminiumstangen und Kugelgelenken. Der Moonlite wiegt 850 Gramm, hält den Angaben zufolge 130 Kilo aus, wird in drei Farben angeboten und kostet 190 Euro.lle.