Bild: Hanse 410

Hanseatisch

Es lässt sich nicht vermeiden, dass auch auf einer Segelyacht zeitweise der Motor läuft. Die neue Hanse 410 wird mit einem 39-PS-Diesel ausgestattet, ist aber optional mit einem Elektroantrieb erhältlich, was eine Premiere für den Hersteller aus Greifswald darstellt. „Bis zu 55 Seemeilen“ Elektrofahrt sollen möglich sein, was rund 100 Kilometern entspricht. Die 12-Meter-Fahrtenyacht soll ein für ihre Klasse außergewöhnliches Volumen und 18 mögliche Kombinationen fürs Innenlayout bieten. Damit sie trotz des Breitrumpfs anständig segelt, wird auf eine schlanke Wasserlinie gesetzt, ermöglicht durch ausgeprägte Kimmkanten an Bug und Heck. Der Bug ist stark nach hinten geneigt. Der Basispreis beträgt ohne Mehrwertsteuer 252.000 Euro.lle.