Bild: Hersteller

Lässt es krachen

Zwölf Stunden Musikwiedergabe jenseits der Steckdose verspricht der tragbare Musiklautsprecher Motion X600 von Soundcore. Die zwei Kilogramm schwere Einheit hat zwei Tieftöner, zwei Hochtöner und einen Fullrange-Lautsprecher eingebaut. Die Ausgangsleistung beträgt 50 Watt, und es werden nach Angaben des Herstellers sogar hochauflösende Musikformate mit bis zu 900 Kilobit pro Sekunde wiedergegeben. Das Gerät für 200 Euro ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und nach IP X7 gegen Wasser geschützt. Zur individuellen Klangeinstellung dient ein Equalizer, der in der zugehörigen App eingestellt wird. So kann man die Wiedergabe je nach Musikgenre passend einstellen, sagt der Hersteller.misp.