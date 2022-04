Bild: Harley-Davidson

Kleine Nachtmusik

Nach der Sportster S im vergangenen Jahr hat Harley-Davidson nun mit der von der Farbe Schwarz dominierte Nightster das zweite Modell der vollkommen neu aufgesetzten Sportster-Baureihe vorgestellt (erste Fahreindrücke folgen in Kürze). Angetrieben wird die in der Silhouette den früheren Sportstern nicht unähnliche Nightster von einem neu entwickelten wassergekühlten V2-Motor mit der Bezeichnung Revolution Max 975T, der 90 PS (66 kW) bei 9000/min leistet. Ebenfalls in eine neue Ära weist das um über 30 auf nun 221 Kilogramm reduzierte Leergewicht der jüngsten Harley, deren Tank unter dem Sitz liegt. Die Nightster stellt das momentan günstigste Sportster-Modell dar; die Preisliste beginnt für sie bei 14.995 Euro plus Liefernebenkosten. Die Auslieferung an die Händler startet noch im April.fbn.