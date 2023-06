Bild: Audi Tradition

Rückblick im Doppel

„Innovation. Wagemut. Transformation. 150 Jahre NSU“. So nennt sich eine Ausstellung, die noch bis Mai 2024 gleichzeitig im Audi Forum sowie im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum zu sehen ist (beides in Neckarsulm). 1873 gründeten Christian Schmidt und Heinrich Stoll die „Mechanischen Werkstätten Schmidt & Stoll“, aus denen später die NSU Motorenwerke AG wurde, die dann 1969 in Audi aufging. Zu Beginn wurden Strickmaschinen gefertigt, seit 1901 Motorräder, seit 1906 Autos. Der kleine NSU Prinz oder der NSU Ro 80 (Bild) sind unvergessen. Im Museum sind über 100 Exponate zu sehen, im Forum knapp 50. Hier ist der Eintritt frei (nur werktags offen), das Museum kostet 7,50 Euro Eintritt und hat montags zu.fbs.