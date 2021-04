Fahrbericht Azimut Atlantis 45 : Näschen für Eleganz

Aktualisiert am

Ja, die Italiener haben es drauf: Azimut knüpft mit der Atlantis 45 an ein bewährtes Konzept an und vermeidet Designexperimente.

Distanzhalten lautet die Ansage, macht aber keinen Spaß. Beim Wassersport lässt sich beides vereinen. Das sorgt für einen Boom in der Branche, denn dem Freizeitvergnügen an der frischen Luft kann das Virus wenig anhaben. Zum Beispiel mit der Azimut Atlantis 45. Damit hat die zur Azimut-Benetti-Gruppe gehörende italienische Edelmarke zu ihrem fünfzigjährigen Bestehen in der sportlichen Atlantis-Baureihe die Lücke zwischen der Atlantis 43 und dem Flaggschiff der Linie, der Atlantis 51, geschlossen. Eine Azimut gehört nicht zu den Allerweltsbooten, sondern zur Luxusklasse. Mindestens 535.500 Euro sind für die schnittige Atlantis 45 anzulegen.

Wohl aufgrund des Erfolgs der kleinen Schwester, die in fünf Jahren weit mehr als 100 Mal verkauft wurde, hielten sich die Entwickler mit Experimenten zurück. Auf den ersten Blick werden selbst Kenner die Unterschiede im Design kaum wahrnehmen.