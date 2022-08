Yamaha im Fahrbericht : Am Horizont ist noch lange nicht Schluss

Besser als die Yamaha Ténéré 700 verkauft sich seit 2020 nur eine einzige Reiseenduro, die Boxer-GS von BMW. Das ist ein enormer Erfolg für die Japaner. Um den weiter auszubauen, haben sie der puristisch gehaltenen Ténéré 700 eine Version namens World Raid hinterhergeschoben. Die ist motorisch unverändert, aber geländetüchtiger aus­gelegt, komfortabler, besser aus­gestattet und auch elektronisch ein wenig aufgerüstet. Tank und Reichweite sind ebenfalls größer – und natürlich steigt auch der Basispreis, nämlich um 2300 Euro auf 13.074 Euro.

Die Modifikationen erscheinen sinnvoll, denn die weiterhin 73 PS und 69 Nm leistende Zweizylinder-Maschine vermittelte während unsere Fahrten über Landstraßen jeglicher Kategorien und Offroadstrecken unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade das Gefühl, dass am Horizont noch lange nicht Schluss ist. Wie eine GS aktiviert sie den Weltreise-Spürsinn. Alle 500 Kilometer tanken und gut. Lange Serviceintervalle und eine solide Verarbeitung erleichtern weite Reisen ebenfalls.

890 Millimeter Sitzhöhe

Nach wie vor ist auch diese Ténéré-Version streng funktional gehalten: Elektronik nur dort, wo es sinnvoll ist. Überzeugend fällt das nun in drei Stufen schaltbare ABS – Normalregelung als Standard, aber man kann auch das hintere Rad oder sogar beide Räder freigeben. Neu ist auch das hochkant im Cockpit thronende 5-Zoll-TFT-Display, bestens ablesbar und zudem in der Lage, mit dem Smartphone anzubandeln. Im Anzeigemodus Raid lässt das Gerät mithilfe der Yamaha-App sogar eine Roadbook-Navigation mit dann zwei Tageskilometerzählern zu. Alle weiteren heutzutage üblichen Elektronikspielereien gibt es nicht: Fahrmodi (braucht’s nicht), Traktionskontrolle (nie vermisst), Tempomat (manchmal doch gut brauchbar), Quickshifter (schön wär’s doch). Das Smartphone findet bei Bedarf unterm Soziussitz in einem gepolsterten und staubgeschützten Fach mit USB-Anschluss Platz; unpraktisch ist das, so­fern der Rücksitz mit Gepäck beladen wird. Ein echtes Minus stellt dagegen das Rändelrad zur Einstellung des Bordcomputers rechts am Lenker dar. Der Druckpunkt lässt sich speziell bei Geländefahrt kaum erspüren, zudem erschwert dann Staub die Bedienung. Ebenfalls unpraktisch ist der zu kurze Pömpel am Seitenständer.

Davon abgesehen herrscht eitel Freude, wozu auch das Ausstattungsplus gehört. Es findet sich primär am Fahrwerk: 20 Millimeter längere Fe­derwege (230 Millimeter vorn, 220 hinten), vollständig einstellbare Fe­derelemente der Marke KYB, ein in 18 Stufen einstellbarer Lenkungsdämpfer, dazu eine höhere Scheibe und eine geringfügig breitere Front zugunsten von mehr Komfort. Demselben Ziel dient der überarbeitete Sitz mit Langstreckenqualitäten. Die Sitzhöhe wuchs um 15 Millimeter auf wahrhaft stattliche 890 Millimeter, was allerdings in der Praxis kein großes Problem darstellt, weil die Bank recht schmal baut. Ab etwa 1,70 Meter Körpergröße finden wenigstens die Stiefelspitzen Bodenkontakt.

Ein schlankes, rankes Abenteuermotorrad

Mit den 500 Kilometern am Stück – bei Normverbrauch von 4,2 Litern denkbar – wird es in der Praxis nichts: Erstens animiert die Ténéré zum Gasgeben, zweitens steigt der Verbrauch im Offroadbetrieb deutlich; wir notierten einen Verbrauch von 5,1 Litern auf 100 Kilometer. Außergewöhnlich: Die zwei flachen Tanks mit zusammen 23 Liter Volumen, links und rechts von der Seitenverkleidung kaschiert, werden über zwei Tankstutzen befüllt.

Auch mit 16 Kilo Gewichtszunahme – die World Raid wiegt 220 Kilogramm – ist die Ténéré-Zweitversion ein schlankes, rankes Abenteuermotorrad. Wer gern auf Reisen geht, unbefestigte Wege inklusive, ist damit gut beraten. Geboten wird Minimalismus auf ho­hem Niveau.