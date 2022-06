Wohnmobil-Sicherheitstraining : „Immer gelassen fahren, ihr seid schließlich im Urlaub“

Wohnmobile fahren anders als Personenwagen. Vor allem Neulinge sollten üben, wie man damit umgeht. Wir haben an einem Wohnmobil-Sicherheitstraining des ADAC Südbayern in Augsburg teilgenommen.

Ein Wohnmobil fährt sich anders als ein Mittelklassewagen, und insbesondere Neulingen ist ein Wohnmobil-Training zu empfehlen. Dort lernen sie einiges über den Umgang mit den großen Kisten. Der Automobilclub ADAC kann sich als einer der wichtigsten Veranstalter über die Nachfrage nach Terminen nicht beschweren. Sie werden bundesweit angeboten, ein Angebot in seiner Nähe findet man im Internet zum Beispiel über die Seite des ADAC.

Die Redaktion hat an einem Training beim ADAC Südbayern in Augsburg teilgenommen, dieser fasst sein Angebot unter www.sicherheitstraining.net zusammen. Die Kosten beliefen sich für die Teilnehmer auf jeweils 155 Euro, zuzüglich 15 Euro für einen Beifahrer. Maximal zehn Fahrzeuge sind zugelassen. Würden es mehr, wäre ein Kurs nicht mehr vernünftig möglich. Der Kurs dauert fünf Stunden, andere Fahrsicherheitszentren bieten Tageskurse mit inkludiertem Mittagessen an. Das ist dann selbstredend teurer, so kostet etwa ein achtstündiges Training in Hannover-Laatzen 220 Euro.

Es mag Zufall sein, aber an unserem Kurs nahmen einige selbst fahrende Frauen teil, und auch Kursleiter Dennis Friedek, der in seinem zweiten Leben Fahrlehrer in München ist, berichtet, dass immer mehr Frauen das Wohnmobil selbst fahren wollten, und wenn sie auf den Geschmack gekommen seien, gäben sie das Lenkrad so schnell nicht mehr her. Unabhängig vom Geschlecht könne hier natürlich jeder was lernen, meint Friedek, neben Neulingen empfiehlt er den Kurs vor allem Umsteigern von kleinen auf große Wohnmobile, aber generell „nimmt jeder was mit, auch alte Hasen“, sagt Friedek.

Wichtigster Punkt ist das Bremsen

Das Training beginnt nach einer kurzen Vorbesprechung mit einer Begutachtung der Fahrzeuge. Hintergrund ist das Thema der Ladungssicherheit. Friedek schaut in jeden Laderaum und moniert oft, dass Gegenstände zu luschig verstaut seien. Alles müsse fest sitzen. Einfache Abspannseile seien als Stauhilfe ungeeignet, weil sie zu viel nachgeben.

Danach geht es aufs Übungsgelände. Erst mal warmfahren um die Hütchen. Zwischendurch wird das richtige Sitzen erklärt. Damit die Verständigung klappt, hat jeder ein Funkgerät in seinem Auto. Wichtigster Punkt bei jedem Sicherheitstraining ist das Bremsen. Und auch hier zeigt es sich wieder, wie eigentlich bei jedem Training: So mancher kann auf Anhieb einfach nicht voll bremsen, sondern tritt zunächst zu zögerlich aufs Pedal. Im Ernstfall können dann entscheidende Meter fehlen.

Aber nach einigem Üben klappt es schließlich bei jedem. Ein lehrreicher Nebeneffekt: Da es während des gesamten Trainings ununterbrochen regnet, staunen viele über die langen Bremswege bei Nässe, erst recht auf der Reibfläche, die eine geschlossene Schneedecke simuliert. Alle Teilnehmer kündigen an, dass sie bei Regen künftig vorsichtiger fahren wollen. Wir aber vermissen eine Bremsübung mit Ausweichen. Doch der sehr guten Gesamtnote, die später in der Abschlussbesprechung jeder der Teilnehmer vergibt, tut dies keinerlei Abbruch.

Kursleiter Friedek hat den Schwerpunkt aufs Handling gesetzt und darauf, die Ausmaße der Fahrzeuge richtig abschätzen zu können. Rückwärts durch die Pylonen-Gasse zu fahren ist auch für Erfahrene nicht einfach. Beim Slalomtraining geht es um die korrekte Blickführung, die schon erwähnte richtige Sitzposition, präzises Lenken sowie die korrekte Spiegeleinstellung.

Der Einweiser hat das Sagen

Parken und Rangieren müssen die Teilnehmer in allen Variationen üben. Wichtig sei es, sich möglichst von einem Einweiser helfen zu lassen. Dieser habe dann auch das Sagen, nicht die Person am Lenkrad. Gelernt wird auch, was man im Rückspiegel sieht und was nicht. Es erstaunt, wie groß der tote Winkel oft noch ist. Umsichtig fahren ist im wahrsten Sinne des Wortes das A und O, dazu gehört auch, den Hecküberhang richtig einschätzen zu können. Da zeigt sich aber, er schwenkt beim Abbiegen weit weniger aus, als alle Teilnehmer vermuten.

Als lehrreich erwies sich auch das Wiegen eines der Fahrzeuge. Alle Teilnehmer hatten Wohnmobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen dabei. Wer mit 3,6 bis 7,5 Tonnen unterwegs sein will, braucht entweder die C1-Lastwagenerlaubnis oder muss seinen Autoführerschein vor 1999 gemacht haben. Für alle, die unter 42 Jahre alt sind, blieben 3,5 Tonnen somit das höchste der Gefühle. Das führt aber oft zum Problem des Überladens. Friedek wählt ein Fahrzeug willkürlich aus und wiegt mit einer kleinen Radlastwaage jedes Rad einzeln nacheinander. Im Ergebnis stehen 3371 Kilogramm. Und der Beifahrer fehlt, Urlaubsgepäck und Proviant sind nicht an Bord, geschweige denn der Motorroller, der sonst immer noch samt Gestell auf die Anhängerkupplung kommt. Friedek mahnt, das Gewicht nicht leichtfertig abzuhandeln, vor allem im Ausland gebe es für überladene Wohnmobile empfindliche Strafen. Und noch einen Tipp hat der Kursleiter parat, der zudem Sprit spart: „Niemals mit vollen Wassertanks fahren.“

Nach kurzweiligen fünf Stunden machen die Teilnehmer einen zufriedenen Eindruck. Alle wollen beherzigen, was Trainer Friedek zum Abschluss sagt: „Immer gelassen fahren, ihr seid schließlich im Urlaub!“