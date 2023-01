Wohnmobil Profila T 696 EB : Feiner Jahrgang aus Rheinhessen

Aktualisiert am

Der Wohnmobilbauer Eura Mobil ist im rheinhessischen Sprendlingen zu Hause. Mit dem Profila T 696 EB auf Basis Mercedes-Benz Sprinter greift man in der Premium-Klasse an.

Die Reisemobilmarke Eura Mobil ist im rheinhessischen Sprendlingen zu Hause, und in dieser vom Weinanbau geprägten Region kommen mittlerweile auch sehr ansprechende Tropfen aus den Kellern der Winzer. Denen will der Hersteller nicht nachstehen und blickt mit Premium-Anspruch unverhohlen in die Sterne. Nun findet sich der Mercedes-Benz Sprinter als rollender Untersatz im Programm, er ist zwar rund 6000 Euro teurer als ein Fiat Ducato, weiß aber mit überdurchschnittlichem Fahrkomfort und einer umfangreichen Sicherheitsausstattung zu gefallen.

87.400 Euro kostet das Basismodell des teilintegrierten Profila T MB 696 EB, der kleinste Grundriss der besternten Baureihe, der mangels eines Hubbetts, das den RS-Versionen mit dem Fiat vorbehalten bleibt, konsequent auf die Urlaubsfahrt für zwei Camper zugeschnitten ist. Sie finden auf gut sieben Meter Länge viel Bewegungsfreiheit sowie Stauraum und mit dem Zusatzpaket Mondial eine höchst komfortable Komplettausstattung.