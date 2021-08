Wohnmobil Knaus Van TI 650 MEG Vansation : Alles dran und alles drin

Aktualisiert am

Das Geschäftsmodell ist eingespielt. Man nehme ein Reisemobil mit beliebtem Grundriss, erweitere die Serienausstattung um jene Posten, die im Grunde immer vom Käufer nachgerüstet werden, und biete das Freizeitvehikel mit einem finanziellen Kundenvorteil zum Sonderpreis an. Diese Strategie hat Knaus-Tabbert schon bei der Tochtermarke Weinsberg mit dem Modell Edition Pepper erfolgreich eingesetzt, jetzt bietet die Muttergesellschaft Knaus ebenfalls ein solches „Schnäppchen“ an. Van TI 650 MEG Vansation heißt das schöne Kind, das teilintegrierte Mobil basiert auf dem Fiat Ducato und kostet nahezu komplett ausgestattet relativ schlanke 57.000 Euro.

Zum Standard gehören 16-Zoll-Leichtmetallräder, ein Navigationssystem mit Radio und Rückfahrkamera, eine Satelliten-TV-Anlage und die vier Meter lange Markise. Als Einzelposten bestellt, würden sich die Extras auf gut 16.300 Euro summieren. Das ist für viele Camper ein höchst attraktives Angebot, erst wer genauer hinsieht, entdeckt, wo der Rotstift angesetzt wurde, um das Wohnmobil für seinen Hersteller auch zum wirtschaftlichen Erfolgsmodell zu machen.

Der Einstieg auf der Beifahrerseite hat eine integrierte Trittstufe, Coupé-Einstieg heißt das und ist im Grunde komfortabel zu bewältigen. Lang wird der Schritt allerdings, wenn das Fahrzeug mit Auffahrkeilen unter den Vorderrädern nivelliert wird. Das vergrößert den Abstand zwischen Boden und Wohnraum deutlich, da die einteilige Tür weit vorne angeordnet ist. Abhilfe würde eine elek­trisch ausfahrende, zusätzliche Einstieg­stufe für 500 Euro schaffen. Ins Innere: Gegenüber hat die Halbdinette mit einer Sitzbank für zwei und einem verlängerbaren Tisch ihren Platz, Fahrer- und Beifahrersitz lassen sich drehen und werden zu Plätzen an der Tafel oder zu bequemen Fernsehsesseln, wenn der an der äußeren Wand des Waschraums installierte 27-Zoll-Flachbildschirm bunte Bilder zeigt. Ein weiterer Sitz findet sich zwischen Eingangstür und dem Beifahrerplatz. Ein Hebekippdach und ein Panoramafenster über dem Fahrerhaus lassen Licht ins Innere, beide können wie alle anderen Ausstellfenster verschattet oder mit einem Fliegengitter verschlossen werden.

Die Fenster sind ebenso wie die Rollos von einfacher Natur, sie lassen sich nicht stufenlos, sondern in zwei Rastungen und im maximalen Winkel von 45 Grad öffnen. Die Küche glänzt aber mit viel Stauraum und zwei üppigen, rollengelagerten Auszügen, diese sollen sich eigenständig nach dem Schließen verriegeln. Das Versprechen hielt zumindest die untere Schublade nicht, und sie krachte kurz nach dem Losfahren in der ersten Rechtskurve mitsamt Geschirr aus der Verriegelung, zerlegte sich dabei selbst, und die Hälfte der Keramikteller ging in Scherben. Das sollte einem Hersteller, der stets das holzhandwerkliche Geschick seiner Heimat im Bayerischen Wald als Qualitätsmerkmal anführt, eigentlich nicht passieren.

Ein zweiter Fehler war allerdings ern­ster. Als die Bordelektrik ohne zunächst ersichtlichen Grund ihren Dienst versagte, beschied uns der Servicepartner nach erfolgter Reparatur, dass eine überladene und somit aufgequollene Bordbatterie die Ursache war. Möglicherweise hat der Kollege, der den Knaus zuvor gefahren ist, die Batterie falsch geladen. Das hätte brandgefährlich werden können. Aber zurück zur Küche. Das untere Fach im Block der Pantry lässt sich nur schwer beladen, da dessen Klappe nach oben öffnet und der Blick auf die verstauten Waren nur mit Kniefall gelingt.