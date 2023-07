Aktualisiert am

VW-Bus-Camper de luxe : Willkommen in der Wundertüte

In Darmstadt sitzt eine kleine Manufaktur, die aus einem VW-Bus einen wahren Luxuscamper macht. Sogar eine (Außen-)Dusche gibt es. Das hat allerdings seinen Preis.

Macht was her: Space Camper auf Basis VW-Bus Bild: Michael Kirchberger

Bei der Ankunft auf dem Stellplatz werden sogar die Besatzungen der Dickschiffe neugierig. Ein ausgebauter VW-Bus ohne Nasszelle ist hier mangels eines Dusch- oder Toilettenraums eher selten zu sehen. Und auch der schmucke Auftritt weckt die Aufmerksamkeit: Feine Leichtmetallräder mit 18-Zoll-Reifen, die Zweifarben-Lackierung und kräftig getönte Fenster im Wohnbereich geben dem Kastenwagen die Statur eines schicken VIP-Shuttles aus höheren Kreisen.

RW-Fahrzeugbau in Darmstadt, besser unter dem Namen Space Camper bekannt, zeichnet für das schmucke Gefährt verantwortlich, und obwohl der Innenausbau auf den ersten Blick dem gängigen Standard eines VW California entspricht, ist hier doch alles anders. Auch der Preis ist beachtenswert. Zwar gibt es das Basismodell der Baureihe Classic schon für 70.050 Euro, aber vollgepackt mit fast allem, was die Darmstädter Manufaktur zu bieten hat, klettert der Preis mit dieser Vollausstattung auf sagenhafte 123.980 Euro. Der Grundriss entspricht dem, den auch Volkswagen selbst für den California wählt. In Fahrtrichtung links steht die Küchenzeile, hinter der Sitzbank verlängert eine gepolsterte Einlage die Liegefläche auf 2,00 mal 1,30 Meter.