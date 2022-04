Werksfeuerwehr für Porsche : Schnell wie die Feuerwehr

Welcher Sportwagen exakt so schnell ist wie die Feuerwehr? Zum Beispiel der Kommandowagen der neuen Werkfeuerwehr von Porsche am Traditionsstandort Zuffenhausen. Das in markanter Tagesleuchtfarbe folierte Cayenne Coupé mit Blaulichtbalken und Frontblitzern rückt seit Ende 2021 gemeinsam mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug und einem Kleineinsatzfahrzeug aus, wenn im Werk ein Alarm ausgelöst wird. „Einsätze gibt es jeden Tag – auch wenn es nicht brennt“, sagt Michael Bayer, Leiter der Werkfeuerwehr. Das reicht von erfolgreichen Reanimationen nach medizinischen Notfällen (alle Feuerwehrleute haben auch eine Rettungsdienstausbildung) bis zu Alarmen durch die Brandmeldeanlage und verschiedenen Hilfeleistungen.

Im Dezember 2020 hat der Sportwagenbauer mitgeteilt, dass er im Stammwerk eine eigene Brandschutzeinheit aufstellt, im vergangenen Jahr ging die Werkfeuerwehr dann an den Start. Derzeit sorgen insgesamt 35 Feuerwehrleute in zwei Wachabteilungen für die Sicherheit.

Werkfeuerwehren haben bei großen Betrieben der Automobilindustrie eine lange Tradition. Schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es sie, beispielsweise bei den Vorgängerunternehmen von Mercedes-Benz in Mannheim und Untertürkheim. Bosch stellte eine entsprechende Brandschutzeinheit 1917 auf. Auch bei Porsche gibt es längst entsprechende Einheiten: im Werk Leipzig, im Entwicklungszentrum Weissach, wo Michael Bayer von 2019 bis 2021 die Werkfeuerwehr geleitet hat, und im Technikzen­trum Nardò in Italien.

Eintreffzeit von unter fünf Minuten

Warum der Sportwagenhersteller ausgerechnet im Stammwerk, das in seinen ältesten Teilen bis auf das Jahr 1938 zurückgeht, so lange auf eine eigene Feuerwehr verzichten konnte, liege insbesondere an der „langjährigen und sehr, sehr guten Verbindung zur Berufsfeuerwehr Stuttgart“, sagt Florian Haacke. Der 49 Jahre alte Sicherheitsmanager kommt eigentlich aus der Energiewirtschaft. Er arbeitet seit zwei Jahren bei der Stuttgarter Sportwagenmarke und leitet die Unternehmenssicherheit. Die Partnerschaft zwischen kommunalen Brandschutzprofis und Kollegen aus der Industrie hat in Stuttgart Tradition: Schon die Gründung der Werkfeuerwehr von Bosch geht auf eine Abkommandierung des Brandmeisters Wendelin Mayr von der Berufsfeuerwehr in das Feuerbacher Bosch-Werk zurück.

Bei Porsche gaben die Struktur des Produktionsstandorts und der Wandel der Antriebstechnik den Ausschlag, nun auch in Zuffenhausen eine eigene Werkfeuerwehr aufzubauen. Porsche hat in den vergangenen Jahren das Stammwerk ausgebaut, und elektrische Antriebe mit ihren Hochvoltkomponenten fordern den Brandschutz heraus. „Unser Standort ist teilweise mehrfach überbaut, das Werk erstreckt sich nicht nur in die Fläche, sondern auch in die Höhe – deshalb sind detaillierte Ortskenntnisse hilfreich“, erläutert Andreas Kaiser, Leiter Konzernbrandschutz bei Porsche. Der 49 Jahre alte Werkschützer und Feuerwehrmann ist zugleich Chef der Werksicherheit in Zuffenhausen und kennt die Struktur des Standorts bestens. „Mit unserer eigenen Werkfeuerwehr liegen wir bei einer Eintreffzeit von unter fünf Minuten, das ist ein erheblicher Faktor bei der Gefahrenabwehr“, sagt Kaiser.

Der Schwung des Neubeginns ist bei der Werkfeuerwehr überall zu spüren. Im Februar 2022 hat die Auslieferung der neuen Einsatzkleidung in Limettengrün mit roten Warnstreifen begonnen, die eine besonders hohe Schutzwirkung auch vor elektrischen Störlichtbögen hat. Außerdem baut man eine neue Wache, die in gut zwei Jahren bezogen werden soll. So lange sind die Feuerwehrleute, ihre Fahrzeuge und Ausrüstung in einem Gebäude des Werks 2 untergebracht. Bis der Neubau steht, wird der Fuhrpark noch erweitert. Derzeit verfügt die Feuerwehr neben den genannten Fahrzeugen auch über zwei vollelektrische Autos für Kleineinsätze und Logistik. Ein Wechsellader kommt als nächstes Einsatzmittel dazu.

Kaum Unterstützung für die öffentliche Feuerwehr

Im Neubau ist zudem eine eigene Atemschutzwerkstatt geplant. Dort werden künftig die Atemschutzgeräte der Werkfeuerwehren aus Zuffenhausen und dem nahen Weissach gewartet. Die neue Feuerwache des Entwicklungszentrums hält künftig die Feuerlöscher beider Werke in Schuss. Die Aufteilung ist effizient, und bei diesen Arbeiten kommt es, im Gegensatz zu einer Alarmfahrt, nicht auf die Minute an. „Wir brauchen nicht beide Werkstätten an beiden Standorten und schaffen Synergien“, betont Florian Haacke.

Wer sich bei Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften umhört, erfährt immer wieder von den Schwierigkeiten, offene Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Wie sah das in Zuffenhausen aus, wo man aus dem Stand auf eine Personalstärke von 35 Einsatzkräften kommen musste? „In vielen Feuerwehren fehlen Mitarbeiter“, weiß auch Michael Bayer. „Aber wir haben beim Recruiting kein Problem gehabt“, sagt der Leiter der Werkfeuerwehr. Sicher habe die neue Einheit auch davon profitiert, dass Porsche als beliebter Arbeitgeber in der Region gilt.

Wird man das Cayenne Coupé und die anderen Fahrzeuge der neuen Werkfeuerwehr nun öfters auch einmal in Stuttgart sehen? Das dürfte kaum der Fall sein. Denn anders als die Werkfeuerwehren der Chemieindustrie, die mit dem Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem TUIS die öffentlichen Brandschützer unterstützen, steht bei den Werkfeuerwehren der Automobilbranche vor allem der Schutz der eigenen Werke im Vordergrund. Untereinander tauscht man sich allerdings regelmäßig aus. Porsche bietet außerdem Fortbildungen für öffentliche Feuerwehren an. Sollte ein Porsche in einen Unfall verwickelt sein, wissen die Einsatzkräfte noch besser, was zu tun ist.