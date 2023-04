Ein Stand, der über diese Berufsfelder in der Klassik-Branche informiert, gehört zu den vielen Angeboten in Essen. Selbstverständlich geht es in erster Linie ums alte Auto als solches, aber traditionell ist alles, was irgendwie dazu gehört, stark vertreten. Also Oldtimer-Reisen, Kunst, Ersatzteile, Literatur und vieles mehr, sogar ein Stand, der Strandkörbe verkauft. Alle acht Hallen des Messegeländes, die Galerie und diverse Freiflächen werden bespielt, wie es heute so schön heißt. Auf 120.000 Quadratmeter sind mehr als 2700 Autos zu sehen. Die Mehrzahl davon kann auch gekauft werden. Gut 1250 Aussteller aus 30 Nationen sind vor Ort, und zu feiern gibt es jede Menge.



Nachdem es im Vorjahr nach drei Jahren Pandemiepause eher etwas beschaulich zuging, etliche Aussteller noch fehlten und auch die Besucher nicht ganz so zahlreich kamen – 150.000 waren es dennoch –, ist dieses Jahr wieder alles beim Alten. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schon beim Besuch am Preview-Mittwoch war es gut voll. Es wird ein erhöhter Eintritt von 45 Euro erhoben, wer aber ein Schnäppchen machen will, muss früh da sein, sonst ist das Objekt der Begierde schon weg. Offeriert werden Autos von privat, aber auch zahlreiche Händler machen Geschäfte in Essen. Vertreten sei die Crème de la Crème der internationalen Händler, vermeldet die SIHA stolz. Zu den Stärken von Essen gehören zudem die Auftritte der einzelnen Marken-Klubs, die fast immer jeden einzelnen Stand zum Erlebnis machen. Rund 200 sind zugegen. Der VW-Konzern zeigt mit seiner Autostadt auf einem 1400-Quadratmeter-Stand Flagge, auch Mercedes-Benz Classic ist üppig vertreten. Wer will, kann sich in einem Mercedes-Benz chauffieren lassen. Ein anderes Highlight ist Michael Schumachers Formel-1-Ferrari aus dem Jahr 2005.