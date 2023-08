Immer noch ist für viele der Markenname Vespa der Gattungs­begriff für einen Motorroller. Das kommt nicht von ungefähr. Hersteller Piaggio, der dieses italie­nische Kulturgut vor 77 Jahren schuf, geht behutsam damit um, modelliert den Stahlrahmen, wenn überhaupt, mit äußerster Vorsicht und nimmt an der Technik Veränderungen nur dann vor, wenn sie sinnvoll und unumgänglich erscheinen. So behütet man einen Schatz und reicht ihn von Generation zu Generation weiter. Nachwuchssorgen hat Piaggio, wie Verkaufszahlen zeigen, mit seinen Vespas nicht.

Davon gibt es zwei Kategorien. Die zierlichere Primavera mit höchstens 125 Kubikzentimeter Hubraum hat den „small body“. „Big body“ heißt firmen­intern die etwas größer ausfallende, mehr Raum und Wetterschutz bietende Karosserie der GTS-Familie, um die es hier geht. Der anhaltende Erfolg der GTS ist phänomenal: Als Dreihunderter belegt sie in Deutschland Jahr für Jahr mit weitem Abstand Platz 1 in der Zulassungsstatistik der Kraftroller. Um die Dominanz zu veranschaulichen: Zur Jah­res­hälfte waren 3868 Vespa GTS 300 ver­kauft; mit 663 Stück belegte ein Honda-Roller Platz zwei. Nicht ganz so einsam vornweg fuhr im Feld der Leichtkraftroller mit 3415 Exemplaren die GTS 125. Allerdings: Was ihr auf Rang zwei folgte, war ebenfalls eine Vespa, die in den ersten sechs Monaten 2201-mal verkaufte Primavera 125.